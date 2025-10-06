Emeklinin 2026 zammı için uzman isim rakam verdi 'Refah payı verilmezse...' SSK ve Bağ-Kur'lu için oranı açıkladı

Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonunun belli olması ile beraber emekliler de Ocak ayında ne kadar zam alacağını öğrenecek. Milyonların heyacanla beklediği zam için ise tahminler yapılmaya başlandı. 6 aylık enflasyon farkına göre aylıklarına güncelleme alan emekliler Eylül enflasyonunun belli olması ile yüzde 7,51'i garantiledi.

Yasal olarak 6 aylık enflasyon farkına göre zam alması zorunlu olan emekli, refah payı veya seyyanen zam alıp almayacağını merak ediyor. Ancak, konu ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor.

YIL SONU ENFLASYON İÇİN KRİTİK EŞİK: YÜZDE 30

Eylülü enflasyonu beklentilerin üstünde gelmesi ise dikkat çekti. Yıllık enflasyon ise aylar sonra ilk defa arttı. Bu durum ise dezenflasyon süreci için beklenmedik bir an olarak yorumlandı. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında yıl sonu enflasyonunun yüzde 30'un altında olmasının zora girdiğini ifade etti.



Yüzde 30'un psiklojik eşik olduğunu belirten Karakaş, "her türlü tedbirin alınması ve netice itibarıyla “2025 yılı enflasyonu %30’un altında gerçekleşmiştir” algısı açısından %30 küsur %29-%29,99 arasında bir rakam olması kuvvetle muhtemeldir" dedi.

OCAK AYINDA EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Karakaş, refah payı vey seyyanen zammın olmadığı durumda maaşlar için şunları söyledi:



"Hâlen maaşı 19.670 TL olan SSK veya Bağ-Kur emeklisi eylül ayı enflasyon verisi ile birlikte refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla maaşı en az 21 bin 145 TL’ye yükselmiştir. Başka bir örnek olarak maaşı 23.400 TL olan bir emeklinin aynı şekilde mart ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla 25 bin 155 TL maaşa hak kazanmaktadır"



Maaşların Ocak ayında ne kadar yükseleceğini de hesaplayan Karakaş, "2026/Ocak ayında belirttiğimiz kritik eşik çerçevesinde yani %29-%29.99 oranında yıllık enflasyon gerçekleşirse refah payı hariç SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşlarına %11 civarında bir rakam olarak gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel" deyip sözlerini noktaladı.