Emeklinin bayram ikramiyesi için 2 rakam masada! Hesaplara yatacak tarihi söyledi

Emekliler bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor. 20 Mart 2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü. Daha aylar olmasına rağmen emeklinin bayram ikramiyesi için iki formül masaya geldi. Peki 2025 yılında 4 bin TL olan bayram ikramiyesi 2026'da kaç TL olacak? Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar zamlanacak? Bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

En düşük emekli aylığı 20 bin TL olurken; SSK ve Bağ-kur emeklisi yüzde 12,19; memur ve memur emeklisi ise yüzde 18,60 oranında zam aldı. Milyonlarca emekli 2026'da ne kadar maaşl alacağını öğrendikten sonra ise bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Ramazan ayı 19 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. 20 Mart ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

2018'DE UYGULANMAYA BAŞLAMIŞTI!

2018 yılında uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesi, ilk olarak 1000 TL ile başlamıştı. 2025 yılında ise 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilen emekli bayram ikramiyesinin 2026'da ne kadar olacağı takip ediliyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bayram ikramiyelerine yapılacak zammın en düşük emekli maaşında yapılan artışın altına düşmeyeceği belirtiliyor. Buna göre; yüzde 18,48 oranında artış yapılması halinde 4 bin TL olan bayram ikramiyesi 4 bin 740 TL'ye yükselecek. Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 18,6 oranında bir artış yapılması halinde ise bu rakam 4 bin 744 TL olacak.
KULİSLERDE RAKAM KONUŞULMAYA BAŞLANDI

Kulislerde Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri konusunda iki rakam üzerinde duruluyor. Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre; bu yıl artışın 1000 ila 1500 TL arasında olabileceği konuşuluyor.

2026'DA BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Alınan bilgilere göre; bu yıl bayram ikramiyelerinin 5 bin TL ya da 5 bin 500 TL'ye çıkabileceği yönünde iki rakam gündemde. Fakat ağırlıklı görüş ikramiyenin 5 bin TL olacağı yönünde.
Ekonomi yönetimi bayram ikramiyelerinin bütçe üzerindeki yüküne dair etki analizi hazırlıyor. Ortaya çıkacak mali yük senaryolarına göre hükümet bayram ikramiyelerindeki artışında son kararı verecek.

TOPLAM 10 BİN TL YATABİLİR

Böylece 2026 yılı içinde emeklilerin cebine Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde toplamda 10-11 bin TL arasında ikramiye girecek.

2026 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Yılmaz, emeklinin bayram ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatabileceğini söyledi. Geçmiş dönemdeki uygulamaları örnek alarak şu ifadeleri kullandı:

"Normal emekli aylığı ödeme günü 25, 26, 27 ve 28 olan BAĞ-KUR'lular 9 Mart Pazartesi, Emekli Sandığı emeklileri 10 Mart Salı günü ikramiyelerini alacak.

SSK emeklileri ise 3 gruba bölünecek. Bu çerçevede normal emekli aylığı ödeme günü 17,18 ve 19 olan SSK'lılar 11 Mart Çarşamba günü, 20, 21 ve 22 olan SSK'lılar 12 Mart Perşembe, 23, 24, 25 ve 26 olanlar ise 13 Mart Cuma günü ikramiyelerini alabilecek.

26 Mayıs Salı gününe denk gelen arife ile başlayan Kurban Bayramı ise 27-30 Mayıs tarihleri arasında 4 tam gün olarak idrak edilecek. Bayram ikramiyelerinin ise 18-23 Mayıs tarihleri arasında yatırılabileceği belirtiliyor"

