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Emeklinin bayram ikramiyesi için Ankara'dan kulis bilgisi! O isim duyurdu, 'Erdoğan'ın devreye girmesi ile...'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.02.2025 11:58
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Emekli ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Ramazan ayına artık sadece günler kaldı. 1 Mart'ta başlayacak Ramazan öncesi milyonlarca emekli bayramda ne kadar ikramiye alacağını merak ediyor. Birçok uzman 3 bin 500 lira ile 4 bin lira arasında bir rakam söylerek Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Ankara'dan kulis bilgisi aldığını ifade ederek Ramazan Bayramı'nda emeklinin ne kadar bayram ikramiyesi alacağını açıkladı. İşte detaylar...

Emeklinin bayram ikramiyesi için Ankara'dan kulis bilgisi! O isim duyurdu, 'Erdoğan'ın devreye girmesi ile...'

Bayram ikramiyelerine ne kadar zam gelecek? Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75 memur emeklileri ise yüzde 11,54 oranında zam aldı. 2025'te ne kadar maaş alacağını öğrenen milyonlarca emekli Ramazan ayında ne kadar bayram ikramiyesi alacağını merak etmeye başladı.

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21 ŞUBAT'TA BAYRAM İKRAMİYESİ GÜNDEMİ YOK!

SGK uzmanları ve ekonomistler bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağına dair açıklamalarda bulunurken milyonlarca bayram ikramiyesi için geri sayıma başladı. 21 Şubat tarihinde emekli bayram ikramiyesinin gündeme geleceği söylenirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 21 Şubat'ta düzenlenecek olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı’nda bayram ikramiyesinin gündeme gelmeyeceğini ifade etti. Yılmaz, "Ekonomi Koordinasyon Kurulu bu durumun platformu değil. Genel ekonomi politikaların konusudur. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" sözlerini kullandı.

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BAKAN IŞIKHAN NE DEMİŞTİ?

Ayrıca, geçtiğimzi günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyeleri için açıklama yapmıştıç Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız. Şu an rakam söylemek için erken" demişti.

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ANKARA'DAN İKRAMİYE HABERİ

Bu açıklamaların ardından gözlerini ekonomi yönetimine çeviren emekliler için SGK Başmüfettişi İsa Karakaş açıklamalarda bulundu. Karakaş, KRT Haber'e yaptığı açıklamada Ankara'dan aldığı kulis bilgisini açıkladı.**

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"EMEKLİNİN UMUDU İLE OYNAMAYALIM"

Karakaş, son aldığı kulis bilgisini paylaştığını ifade ederek, "Yani emeki bayram ikramiyesi 5 bin lira olsa ne olur 10 bin lira olsa ne olur, emeklinin dişinin kovuğunu doldurmaz. Ancak emeklilerin durumunu göz önünde bulundurduğumuz zaman emekli ikramiyesi son derece önemli. Birçok rakam yer aldı, emeklilerin umudu ile oynamayalım, zaten emekliler muzdarip durumdalar. Bir kere ekonomi yönetiminin bir kırmızı çizgisi var bu da hedef enflasyonunu artırmadan nasıl artırabiliriz şeklinde bir duruşu var" şeklinde konuştu.

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2025 YILINDA BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Karakaş, 2025 yılındaki bayram ikramiyesi için kulislerde konuşulan rakamı açıklayarak şu cümleleri sarf etti:
"Hedef enflasyon yüzde 24 oranına denk geldiği için şu anda emekli ikramiyesi ile ilgili konuşulan azami rakamdan bahsediyorum. Hedef enflasyona göre 3 bin 720 lira civarında bayram ikramiyesi konuşuluyor"

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ERDOĞAN İKRAMİYELERE MÜDAHALE EDECEK Mİ?

Son dönemde emeklilere refah payının gelmediğini hatırlatan Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram ikramiyelerini 4 bin liraya çıkartabileceğini hatırlattı. Karakaş, bayram ikramiyesi için cümleleri şu şekilde tamamladı:

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İKİ BAYRAMDA DA GEÇERLİ OLACAK

"En düşük zam olarak 3 bin 500 görülüyor, beklenen rakam 3 bin 720 TL, ancak Cumhurbaşkanımızın devreye girmesi ile bayram ikramiyesi 4 bin TL olabilir. 4 bin TL'yi aşan bir bayram ikramiyesi görmeyeceğiz. Bu rakamda her iki bayram için de geçerli olacak"

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Anahtar Kelimeler:
Bayram ikramiyesi Emekli bayram ikramiyesi İsa Karakaş
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