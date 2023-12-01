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Emeklinin de asgari ücretlinin de gözü kulağı o günde! İş yeri kirası ödeyenler de bu açıklamayı bekliyor

01.12.2023 15:04 | Son Güncelleme:
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Hem SGK ve Bağ-Kur emeklileri, hem memur ve memur emeklileri hem de asgari ücretlilerin beklediği kritik enflasyon verisinin açıklanmasına günler kaldı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri alacakları zam için gözünü kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerine çevirdi. Memur ve memur emeklileri ise ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerini bekliyor. Açıklanacak ilk enflasyon verisi, iş yerlerine yeni yapılacak zam oranının yanı sıra asgari ücretin belirlenmesinde de önemli rol oynayacak.

Emeklinin de asgari ücretlinin de gözü kulağı o günde! İş yeri kirası ödeyenler de bu açıklamayı bekliyor

Milyonlarca vatandaşın gerek maaşına alacağı zam gerekse iş yeri kirasına gelecek zam için önümüzdeki günlerde açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. 4 Aralık günü açıklanacak enflasyon kasım ayı enflasyon verisi birçok kalemdeki fiyatları değiştirecek.

EMEKLİLERİN BEKLEDİĞİ KRİTİK VERİYE GÜNLER KALDI

tv100'ün aktardığına göre; ekim ayında enflasyon aylık yüzde 3,43 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 9,49, ağustos ayı için yüzde 9,09, eylül ayı için yüzde 4,75, ekim ayı için de yüzde 3,43 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 4 ayda alacakları zam oranı yüzde 29,40 oldu. Ancak bu zam ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Kasım ayı enflasyon verisi 4 Aralık günü açıklanacak.

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Memur ve memur emeklileri için 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşti. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 3,43 olarak gerçekleşmesinden dolayı memur ve memur emeklileri de şimdiden toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde zammı hak etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam ocak ayında belli oluyor. Bunun için geriye kalan ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

ASGARİ ÜCRETİ DE BELİRLEYECEK

Enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zam için de belirleyici oluyor. Bağlayıcı bir rakam olmasa da Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında satın alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyon oranları da gündeme geliyor ve enflasyona göre zam oranları komisyon tarafından açıklanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplantılarını gerçekleştirip yapılacak zam oranını belirleyecek. Asgari ücret güncel olarak 11 bin 402 lira olarak ödeniyor.

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İŞ YERLERİNE YAPILACAK KİRA ZAMMI BELLİ OLMUŞTU

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 3,43 yıllık yüzde 61,36 oldu.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 54,26 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 54,26 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 55,30 olmuştu.

Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak. Kasım ayı enflasyon verisiyle birlikte iş yerlerine yapılacak yeni zam oranı belli olacak.

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