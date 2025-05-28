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Emeklinin gözü rakamlarda, maaşlar için son iki! En güçlü zam senaryosu....

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilerin temmuzda alacakları maaş zammı için hesaplamalar yapılmaya başlandı. Şimdi ise mayıs ve haziran ayına dair enflasyon verileri bekleniyor. Son iki rakamın da açıklanmasıyla kesin oran netleşecek. Peki, mevcut tabloda en güçlü senaryo ne? İşte 6 aylık enflasyon oranı beklentisine göre tahmini zamlı maaşlar...

Emeklinin gözü rakamlarda, maaşlar için son iki! En güçlü zam senaryosu....
Hande Dağ

TÜİK tarafından açıklanan Nisan enflasyon verileri, temmuz ayında yapılacak emekli maaş artışı için de önemli bir veri olmuştu. Yılın ilk dört ayında enflasyon farkı yüzde 13,36 oldu. Şimdi, milyonlarca emekli maaşlarına ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Kesin oranın netleşmesi için iki aylık verinin daha yani mayıs ve haziran ayı verilerinin de açıklanması gerekiyor. Ancak bazı zam senaryoları oluşmaya başladı.

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Sözcü'de yer alan haberde, zam senaryoları değerlendirildi. Ocak-Nisan dönemine dair enflasyon verileri; ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46 ve nisanda yüzde 3,00 olarak kaydedildi. Buna göre dört aylık toplam enflasyon yüzde 13,36’ya yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı da şimdilik bu seviyede şekillendi.

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Memurlar ve emekli memurlar için dört aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,94 olarak belirlendi. Bu fark, yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla beraber toplam memur zammı yüzde 12,29’a ulaştı.

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Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, mayısta enflasyonun yüzde 2,36, haziranda yüzde 1,77 artması bekleniyor. Bu beklentilerin gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 18,09 olup bu da maaş zamlarının son halini belirleyecek.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Söz konusu öngörüler doğrultusunda, mevcutta 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşının, 17 bin 86 TL’ye yükselmesi beklentiler arasında.

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ZAMLI MAAŞ İHTİMALLERİ

Peki, örnek maaşlara göre Temmuz ayında oluşabilecek zam tutarları nasıl?

Mevcut Maaş (TL) - Tahmini Zamlı Maaş (TL)
15.000 - 17.714
16.000 - 18.894
20.000 - 23.618
25.000 - 29.523
30.000 - 35.427

Öte yandan dul ve yetimler de hisseleri oranında zamlı maaştan yararlanabilecek. Örneğin, bu ihtimaller dahilinde, yüzde 75 hissesi olan bir dul/yetim yaklaşık 12.814 TL, yüzde 50 hissesi olan 8.543 TL, yüzde 25 hissesi olan ise 4.271 TL maaş alabilecek.

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Temmuz emekli maaş zammı için artık mayıs ayı ve haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor. Gözler açıklanacak bu rakamlara çevrilmişken, söz konusu iki ayın verilerinin de netleşmesiyle beraber SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacakları kesin zam oranları da netlik kazanacak.

Hissenet
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