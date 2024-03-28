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Emeklinin gözü seyyanen zamdaydı: Erdoğan'dan açıklama geldi! Temmuz ayını işaret etti

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.03.2024 14:13
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Seçimlere günler kala milyonlarca emeklinin gözü seyyanen zamdaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama geldi. Erdoğan, "Temmuzda yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını masaya yatıracağız" diyerek seyyanen zam iddialarına son noktayı koydu.

Emeklinin gözü seyyanen zamdaydı: Erdoğan'dan açıklama geldi! Temmuz ayını işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili son dakika bir açıklama geldi. Seçim öncesi milyonlarca emeklinin gözü seyyanen zamdayken Erdoğan'da Temmuz ayı işareti geldi. Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini artırdık. Ayrıca 5 bin lira ödemede bulunduk. Temmuzda yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını masaya yatıracağız. Memurlara ek gösterge uygulamasını genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafların prim gün sayısı için de çalışıyoruz." dedi.

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, partisinin Bursa mitinginde vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-Bursa'da sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bursa yüz yıllardır gönüllerimizi imar ediyor. Bu şehir ecdadımızın medeniyet anlayışının yaşayan örneğidir. bursa bu vasfını hiçbir zaman yitirmedi.

-Bursa nasıl Balkanlar'dan Kafkaslar'a başı dara düşenlere kucak açmışsa biz de bu coğrafya ile bağlarımızı daima güçlendiriyoruz. Bursa nasıl sanayi ve tarım üretimindeki gücü ile dünyaya nam salmışsa biz de diplomaside aynısını sergiliyoruz. 14-28 Mayıs seçimlerindeki desteğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

  • Her gelişimizde kalbimizin bir köşesini Bursa'da bırakıyoruz. Bugün Bursa'da katılım nedir diye sordum, rakamı aldım; 90 bin. Durmak yok.

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  • Şimdi buradan Bursa ile birlikte Türkiye yüzyılına hazırlanıyoruz. Biz biliyoruz ki Bursa'nın boş lafla, yalanla dolanla işi olmaz. bursa emeğin, alın terinin üretimin şehridir. Bursa yatırıma esere, hizmete bakar. Bursa icraata bakar. Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda bizi en iyi anlayacak olan Bursa'dır. Yerli otomobil markamız Togg başta olmak üzere ülkemizin prestij eserlerine ev sahipliği yapıyor. Bursa'ya da böylesi yakışır. İnşallah bursa 31 Mart'taki tercihi ile bu duruşunu belediye yönetimlerine de yansıtacaktır. Biz de başkanlarımız ile el ele verip Bursa'nın önünde yeni bir dönem açmayı planlıyoruz.

  • Sanayinin, tarımın, turizmin iftiharı Bursa Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız. Bunun için kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

  • Kadir gecenizi ve bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bursa sadece maddi imkanların değil özgürlüğün de kıymetini iyi bilir. İstiklal mücadelesinde en büyük desteği veren yerlerden biri burasıdır. Osmanlı döneminde de Bursalı yiğitler gönül coğrafyamızın dört bir yanında destanlar yazmıştır. Hatta bu acılar üzerine yakılmış ağıtlar vardır.

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"ÖNÜMÜZDE BİZİ YİNE ZORLU BİR SÜREÇ BEKLİYOR"

Önümüzde bizi yine zorlu bir süreç bekliyor. Bu toprakları vatan yapmak için verdiğimiz uğraşları, vatanımızı elde tutmak için de sürdürmek zorundayız. Ülkemiz muhalefetinin anlamadığı hakikat budur. Ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten çekinmiyorlar. PKK'ya, FETÖ'ye göz kırpıyorlar. Her türlü hırsızlığa, arsızlığa yol veriyorlar. Siyasi vizyon, proje, icraat yok. Her türlü istismar, entrika, kirli pazarlık kol geziyor.

CHP, DEM'le neyin karşılığı karanlık ittifaklar kuruyor. Saklamak için kırk takla atıyorlar. CHP'li faşist yöneticiler 'Kapıdan giremezsiniz' diye bunları her gün tokatlıyor. Ortada hak, hukuk, değer, prensip namına bir şey kalmadı. Bize karşı ortalığı ayağa kaldıranlar, CHP'nin yanında uslu kediye döndü. CHP'nin içine düştüğü tutarsızlık, kirlenmişlik hali utanç verici. Valiz, çantalar dolusu dolarlar, eurolar. Darbe güzellemelerini saymıyorum.

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EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Avrupa'sından, ABD'sine herkesin kontrol altına almaya çalıştığı enflasyonla biz de mücadele ediyoruz. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini artırdık. Ayrıca 5 bin lira ödemede bulunduk. Temmuzda yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını masaya yatıracağız. Memurlara ek gösterge uygulamasını genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafların prim gün sayısı için de çalışıyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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