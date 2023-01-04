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Emekliye 2 bin TL ek ödeme! Sizin de hesabınıza yatabilir... Memur ve emekli zammı kalem kalem hesaplandı 3600 ek gösterge detayı gözden kaçtı

04.01.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Milyonlarca çalışan ve emeklinin beklediği zam haberi dün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ve memurlara refah payı zammı yapıldığını belirterek oranı %25 seviyesine çekti! Buna göre en düşük emekli maaşı 4 bin 375 TL oldu. Ocak ayının ilk yarısında oluşan 14 günlük zam farkı memura ayrı olarak ödenecek. Emeklilere iki bin TL fark yatacak! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Emekliye 2 bin TL ek ödeme! Sizin de hesabınıza yatabilir... Memur ve emekli zammı kalem kalem hesaplandı 3600 ek gösterge detayı gözden kaçtı

Son dakika emekli ve memur zammı haberleri! Memurların toplu sözleşme enflasyon farkı ve ek zamla olacakları Ocak maaşları netleşti. Buna göre öğretmenlerin maaşları 12.276 TL'den 15.345 TL'ye yükseldi. Polis memurlarının maaşları ise 13.747 TL'den 17.183 TL'ye çıktı. Bazı meslek grupları ek gösterge farkı nedeniyle ilave fark alacak.

SON DAKİKA: MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARINDA EK GÖSTERGE DETAYI! POLİS, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE...

Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak tarihinden itibaren devreye alınacak. Bu düzenleme daha çok emekli memurun maaşında artış sağlayacak. 2 bin TL'lik bir artış olması beklenirken emekli olacak memurun ikramiyesinde de 70 bin lira seviyesinde bir artış söz konusu olacak!

Öğretmenler, polisler, hemşireler, din görevlileri ek göstergesi 2200 ve 3000'den 3600'e çıkartılanların emekli aylıklarında normal zammın yanı sıra ek artışlar da olacak. Yürürlüğe girecek ek gösterge uygulamasının ardından ek göstergesi 600 puan artanların emekli aylığına 250 lira zam yapılacak!

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Ek göstergesi 3000'den 3600'a çıkan ve 25 hizmet yılı bulunanların emekli aylıklarında 1.600 lira, 30 yıllık hizmeti bulunanların aylıkları ise 1.700 TL ilava yansıma olabilecek.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1 ile 5'i arasında çekiyordu. Enflasyon verileri 3 Ocak'ta açıklandığı için zamlı maaşlat yetişmiyor. Bu farklar ay sonuna kadar SGK'nın açıklayacağı tarihte hesaplara geçecek. Zamlı maaşları önce memurlar hesaplarında görecek.

Memurlar bilindiği gibi maaşlarını ayın 15'inde alıyor. Ayrıca Ocak ayının ilk yarısında oluşan 14 günlük zam farkı da memura ayrıca ödenecek. SSK emeklileri 17 Ocak'tan itibaren zamlı maaşlarını çekebilecekler. Bağ-Kur emeklileri de zamlı maaşına 25 Ocak itibarıyla kavuşacak...

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