Emekliye 20 bin TL düzenlemesi! Fark ödemesi ne zaman yatırılacak?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni yıl düzenlemesiyle en düşük emekli maaşı netleşti. 2025'te 16.881 TL olarak uygulanan taban aylık, refah payı eklenerek 20.000 TL'ye yükseltildi. Bu artışı içeren yasal düzenlemeye ilişkin çalışmalar TBMM'de tamamlandı.

Şimdi gözler, 3.119 TL'lik maaş farkının ödenmesi için Resmi Gazete'de yayımlanacak karara çevrildi. Emekliler ödeme takvimini merakla beklerken, 2026 yılında devreye alınması planlanan bayram ikramiyesi ve vatandaşlık maaşı uygulamalarının da emeklilerin gelirini desteklemesi bekleniyor. İşte tüm detaylar…

3.119 TL’LİK ZAM FARKLARI HENÜZ YATMADI!

16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye çıkarılmasının ardından taban aylık alan 4.9 milyon emekliye 3 bin 119 TL’lik zam farkı yatırılacak. Ancak söz konusu düzenlemeye ilişkin yasal süreç nedeniyle emekliler bu ayki maaşlarını zam farkı olmadan aldı.

Fark Ödemeleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önümüzdeki hafta içinde ödeme planını açıklaması ve 26 Ocak’tan itibaren farkların hesaplara yatırılması bekleniyor.

Maaş Takvimi: Halihazırda SSK emeklileri tahsis numarasına göre her ayın 17-26’sı, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28’i arasında maaşlarını alıyor.

Düzenleme, kök maaşı 17 bin 827 TL’nin altında kalan milyonları kapsıyor. Yapılan artışla birlikte;

KÖK MAAŞI 12 BİN TL OLANLAR: 8 bin TL hazine desteğiyle 20 bin TL alacak.

KÖK MAAŞI 15 BİN TL OLANLAR: 5 bin TL destekle 20 bin TL’ye tamamlanacak.

KÖK MAAŞI 18 BİN TL OLANLAR: 2 bin TL ek destek alacak.

BÜTÇEYE MALİYETİ 110 MİLYAR LİRA

Hükumetin belirlediği bu artışın yıllık toplam maliyetinin 110,2 milyar TL olacağı hesaplandı.