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Emekliye 2500, öğrenciye 10 bin TL! Her ay verilecek: AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum vaatlerini sıraladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
25.01.2024 15:09 | Son Güncelleme:
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projelerini açıkladı. Emekli maaşları gündemdeyken en dikkat çeken vaat ise emekliye her ay 2 bin 500 TL verileceği oldu. Kurum, "İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul Kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız" dedi. Ayrıca ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine aylık 10 bin lira eğitim bursu vereceklerini de kaydetti.

Emekliye 2500, öğrenciye 10 bin TL! Her ay verilecek: AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum vaatlerini sıraladı

En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken, SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı yüzde 49,25’e yükseltilmişti. Ancak hem 17.002 TL olan asgari ücretin hem de en düşük Emekli Sandığı emeklisinin 14.739 liraya yükselen aylığından çok geride kaldı.

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‘EMEKLİLERE KART’ DESTEĞİ İDDİASI KISMEN DOĞRULANDI

Yerel seçimler öncesi dönemde emekliler için bazı yeni uygulamaların devreye alınacağı konuşuluyordu. Onlardan bir tanesi de 65 yaş üstü emeklilere verilmesi planlanan özel kartla, çeşitli indirimlerden yararlandırılması da bulunuyor.

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İSTANBUL KARTLARINA 2500 LİRA DESTEK ÖDEMESİ

Konuya ilişkin en dikkat çeken adım ise bugün AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum’dan geldi. Kurum, "İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul Kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.

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İŞTE KURUM’UN EKONOMİ VAATLERİ

• İSPARK’ta yüzde 25 indirim
• 100 bin sosyal konut üretilerek düşük fiyata kiralama
• İlk işini kuran 100 bin kadına 100'er bin lira hibe
• Gençlere ulaşımda yüzde 40 indirim
• Öğrenci evlerine aylık 25 metreküp doğal gaz desteği
• Yeni evlenecek gençlere 50 bin lira beyaz eşya yardımı
• İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine aylık 10 bin lira eğitim bursu


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Murat Kurum emekli zammı
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