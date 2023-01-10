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Emekliye 3600 ek gösterge farkı ne kadar olacak, ne zaman ödenecek? 2023 emekli ek gösterge farkı nasıl hesaplanır?

10.01.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 emekli 3600 ek gösterge farkı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Gösterge farkının açıklanmasıyla 2022 yılında emekli olan kamu çalışanlarının hesaplarına 3600 ek gösterge farkı yatacak. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren konuya ilişkin bir açıklama bekleniyordu. Peki 2023 emekli 3600 ek gösterge farkı ne kadar olacak, ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Emekliye 3600 ek gösterge farkı ne kadar olacak, ne zaman ödenecek? 2023 emekli ek gösterge farkı nasıl hesaplanır?

Emekliye 3600 ek gösterge farkı oranları belli oldu. Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyordu. Ek göstergesi 600 puan artanlar ile 3600’e çıkartılan milyonlarca çalışan ve emekli memur, maaşlarında ne kadar artış olacağını merak ediyordu. Peki 2023 emekli 3600 ek gösterge farkı ne kadar olacak, ne zaman ödenecek? 3600 ek gösterge farkı nasıl hesaplanır? İşte milyonları ilgilendiren konu ile ilgili detaylı bilgiler...

3600 EK GÖSTERGE FARKI NE KADAR OLDU?

2022 yılında kamudan emekli olmuş vatandaşlar uzun zamandır bu sonucu bekliyordu. 3600 ek gösterge farkı bugün açıklandı. Emekli olan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ödenecek fark belli oldu.

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2022 yılında emekli olan ve 3600 ek göstergeden yaralanacak kamu emeklisi vatandaşlara 93 bin lira ödeme yapılacak.

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2022 yılında kamudan emekli olanlar, 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen ikramiye farklarından yararlanabilecek. İkramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.

3600 EK GÖSTERGE FARKI NASIL HESAPLANIR?

Ek gösterge düzenlemesinde, ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkanlar ile 3000’den 3600’e çıkanlar en kazançlı olan vatandaşlar oldu. Çünkü ek gösterge düzenlemesi ile esas maaş artışı, tazminat yansıtma oranı (TYO) ile sağlanıyor. Ek gösterge 3600’e çıktığında tazminat yansıtma oranı da yüzde 85’ten yüzde 145’e çıkıyor.

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Tazminat yansıtma oranındaki 60 puanlık farkın en yüksek devlet memuru maaşı çarpımı ile kök tutar bulunuyor. Bu kök tutar üzerinden emekli vatandaşın hizmet süresine göre hesaplama yapılıyor. Böylece, emeklinin ek gösterge kapsamında hak ettiği ödeme tutarı belli oluyor.


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3600 ek gösterge

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