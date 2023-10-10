Emekliye 5 bin TL ikramiye detayları belli oldu: Önce yasa sonra ödeme… Hisse oranına dikkat!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde verdi. Emeklilerin yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiğini, gerekli talimatları verdiğini hatırlatan Erdoğan, emeklileri rahatlatacak yeni bir karar aldıklarını söyledi.

Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak" dedi. Yılbaşında emeklilerin durumunun tekrar gözden geçirileceğini söyleyen Erdoğan, her türlü fedakarlığı sergileyeceklerinin altını çizdi. Şimdi ise gözler Meclis’te.

YENİ YASA İLE ÖDEME

Emekliye 5 bin lira ödenmesine ilişkin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Kanunun önümüzdeki günlerde hızla TBMM'de görüşülmesi bekleniyor. Ardından ise Kasım ayının ortasında 5 bin liralık ikramiye milyonlarca emeklinin hesabına geçecek.

CUMHURİYET İKRAMİYESİ’Nİ KİMLER ALACAK?

Bu gelişmenin ardından emekliye 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi için detaylar da netleşti. Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, Türkiye'de son yıllarda emeklilere ve SGK'dan maaş alan hak sahiplerine yılda iki kez ikramiye ödeniyor. Bu ikramiyeler Ramazan ve Kurban bayramlarında son yapılan zamla birlikte 2 bin lira olarak ödenmişti. Ancak bundan sadece SSK ve Bağ-Kur emeklileri değil diğer hak sahipleri de yararlanıyor. Emekli Sandığı emeklileri, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, ölüm aylığı alanlar, şeref aylığı alanlar, geçici köy korucuları, Kore, Kıbrıs, İstiklal Harbi gazileri, şampiyon sporcular ve terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve diğer hak sahipleri de faydalanıyor.

HİSSE ORANI KADAR İKRAMİYE

İkramiye ödemeleri kendi hak sahipliği dolayısıyla alanlara tam olarak ödeniyor. Yani emekliler ikramiye tutarı ne ise tam olarak alabiliyorlar. Ancak ödemeleri belli hisseye göre yapılanlara ise o hisse oranında ikramiye ödeniyor. Örneğin herhangi bir geliri olmadan eşten maaş alanların oranı yüzde 75. Emekli ya da çalışan olarak eşten maaş alanlar ise yüzde 50 oranında maaş alıyor. Yetimler ise babalarından yüzde 25 oranında maaş alıyorlar. Buna göre ikramiye oranları da belirleniyor. İkramiyeler bu hak sahiplerine hisse oranları kadar ödeniyor. Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeniyor.

BAŞVURU YOK, HESABA YATIYOR

Emeklilerin ya da diğer hak sahiplerinin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılıyor. Burada tahsis numarasının son rakamına göre ödeme günleri belirleniyor ve hesaplara yatırılıyor. İkramiye ile ilgili zaman zaman dolandırıcıların emeklilere ulaştıkları görülüyor. o yüzden hiçbir kimseye ihtiyacınız bulunmuyor. Paranız otomatik ödeniyor.

KESİNTİ VE HACİZ YOK

Emeklilere ve diğer hak sahiplerine ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler haczedilemiyor. Yeni emekli olanlar da ikramiye tarihinden önce emeklilikleri onaylanmış ise hak sahibi oluyorlar. Daha önce başvurmuş ve işlemleri devam eden EYT'liler de ikramiye hakkından yararlanacaklar.



