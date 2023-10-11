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Emekliye 5 bin TL ikramiye sonrası yeni gelişme! Şimdi de bankalar harekete geçti… Emekli promosyonu 12.500 TL’ye yükseldi

11.10.2023 10:17 | Son Güncelleme:
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Emekli maaşı zammı için geri sayım başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 milyona yakın kişi için 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi verileceğini duyurmuştu. Hem aylığı bağlanan EYT'lilere hem de mevcut emeklilere yönelik promosyon kampanyaları ise bu gelişmenin ardından hareketlendi. Bankalardan 12 bin 500 liraya varan emekli maaşı promosyonu alma imkanı ortaya çıktı. Diğer bankaların da bu rakam ayak uydurarak promosyon tutarlarını arttırması bekleniyor.

Emekliye 5 bin TL ikramiye sonrası yeni gelişme! Şimdi de bankalar harekete geçti… Emekli promosyonu 12.500 TL’ye yükseldi

Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir kapısını açan promosyonda kampanyalar hareketlendi. Hem aylığı bağlanan EYT'lilere hem de mevcut emeklilere bankaların ödediği tutar yükseldi. Bir banka 12.500 TL emekli maaşı promosyonu vereceğini duyurdu.

Kimi hiçbir ek koşul getirmeden kimi de fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla alışveriş yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla ödemeyi artırıyor. Emekliler, dul ve yetimler, seçtikleri bankanın en yakın şubesine giderek ya da mobil uygulama üzerinden başvurarak kolayca promosyon alabiliyor. Promosyon başvurusunda 3 yıllık taahhüt veriliyor ancak daha iyi bir imkan çıkarsa bu da değerlendirilebiliyor. Bunun için kalan sürenin tutarını iade etmek gerekiyor.

İYİLEŞTİRME DE YÜKSELTECEK

Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, promosyon kampanyaları hareketlenirken, hazırlığı yapılan zamlar da bazı emeklilerin ödemesini artıracak. İyileştirme ve Ocak zammıyla pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da daha yüksek promosyondan yararlanma yolunu açacak. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltileceği yönünde beklentiler bulunuyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek. Burada 12.500 liralık yeni promosyon rakamının diğer bankalar için de örnek teşkil etmesi bekleniyor.

TÜRK LİRASI (321)

İŞTE BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYPNU KAMPANYALARI

Bazı bankaların emeklilere, dul ve yetimlere yönelik promosyon kampanyaları şöyle:

ING

Emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 4.000 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 12.500 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 5.100, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arasında olanlara 5.950, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.650, 10 bin lira ve üzeri olanlara 8.500 lira veriyor.

YAPI KREDİ

Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.499 lira arası olanlara 5.250, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira veriyor. 2 yeni fatura ödeme talimatı verenler 500 lira ek nakit ödül kazanıyor. Kredi kartı alıp 500 lira harcama yapanlar ilave 1.000 lira nakit promosyon daha alabiliyor.

TÜRK LİRASI (349)

AKBANK

Aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 6.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 7.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 9.000, 10.000 lira ve fazla olanlara 10.000 lira ödüyor. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura talimatı için fatura başına 400, toplamda 2.000 lira chip para veriyor.

DENİZBANK

Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

FİBABANKA

Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira ödüyor.

TÜRK LİRASI (374)

GARANTİ BBVA

Banka, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor. Ayrıca kredi kartı alıp 500 lira harcama yapanlar 1.000 lira bonus kazanabiliyor.

HALKBANK

Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

İŞ BANKASI

Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira veriyor.

TÜRK LİRASI (390)

KUVEYT TÜRK

Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.600, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira ödüyor.

ŞEKERBANK

Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor. Müşterilerine eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sunuyor.

QNB FİNANSBANK

Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.499 lira arası olanlara 5.600, 7.500-9.999 lira arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira veriyor. Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim imkanı da sağlıyor.

TÜRK LİRASI (290)

TEB

Başvuru yapanlardan aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

TÜRKİYE FİNANS

Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira veriyor. 2 otomatik fatura talimatı verilirse maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 250, 3.500-7.499 lira arası olanlara 1.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 1.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 2.000 lira ilave ödeme yapıyor. Yedek hesap başvurusu yapanlara ise maaşı 3 bin 500 liranın altındaysa ek 250, üstündeyse 500 lira bir ödeme daha veriyor. Maaşa göre toplam promosyon tutarı, 3.500, 5.000, 6.500, 7.500 lira oluyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor.

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VAKIFBANK

Banka, başvuru yapanlardan aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira veriyor.

ZİRAAT BANKASI

Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli promosyon

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