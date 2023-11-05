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EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ne zaman yatacak 2023? 29 Ekim emekli ikramiyesi hesaplara yattı mı, kimlere verilecek?

05.11.2023 16:40 | Son Güncelleme:
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Emekliye 5000 TL ikramiyenin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her sene iki kez olmak üzere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenen ikramiyenin bu sene 29 Ekim 2023 Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olması sebebiyle bir seferliğine mahsus olmak üzere verileceği müjdeledi. Peki, emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak 2023? 29 Ekim emekli ikramiyesi hesaplara yattı mı, kimlere verilecek?

EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ne zaman yatacak 2023? 29 Ekim emekli ikramiyesi hesaplara yattı mı, kimlere verilecek?

Emeklilere 5 bin lira ikramiyesi ödeme tarihleri ve şartları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere 29 Ekim ikramiyesinin verileceğini geçtiğimiz günlerde müjdelemişti. 29 Ekim Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel olarak verilecek olan emekli ikramiyesinin detayları milyonlarca emeklinin gündeminde yer aldı. Kasım ayının gelmesiyle beraber emekli ikramiyelerine ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Peki, emekli ikramiyesi şartları ne, kimlere verilecek? Beş bin lira emekli ikramiyesi hesaplara yattı mı? İşte detaylar...

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Her yıl 2 kez hesaplara aktarılan emekli ikramiyesinin Cumhuriyet'in 100. yıl nedeniyle de verilecek.

erdoğan para

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin çabalarımızı sekteye uğrattığının farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapması konusunda gerekli talimatları vermiştim. Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Emekli olan ve çalışmaya devam eden vatandaşlarımız bu uygulamanın dışında kalacak Toplam maliyeti 61 milyar TL'yi geçen bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısından itibaren emeklilerimizin hesaplarına yatırılacak."

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29 EKİM EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

31 Ekim 2023 Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Erdoğan yeni bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Emeklilerimize yapacağımız bir defaya mahsus 5 bin lira ödemeyle ilgili süreç tamamlanmak üzere. Meclisimizin onayını aldık. Emeklilerimize ödemelerini önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz. İster emekli, ister kamu görevlisi, işçi olsun, ücretli çalışanların hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizi bilmenizi istiyorum." dedi.

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Yapılan açıklamalara göre 5 bin TL emekli ikramiye ödemelerinin kasım ayının ilk iki haftası içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?

Emekli ikramiye ödemesi tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkramiye çalışan emeklilere verilmeyecek. SGK'dan aldığı emekli maaşının dışında çalışmasından dolayı bir geliri olmayanlar bu ikramiyeyi alabilecekler.

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Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

İKRAMİYE KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayram ikramiyesi milyonlarca emekliye ödenecek. Ancak fiilen çalışan emeklilere ikramiye ödemesi yapılmayacak.

Aynı zamanda dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bu ikramiyeden faydalanabilecek.

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