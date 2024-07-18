FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekliye ek zam bugün komisyona geliyor! İki maaşa daha zam: 9375 TL’ye yükseliyor

Emekliye ek zam bugün komisyona geliyor! İki maaşa daha zam: 9375 TL’ye yükseliyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
18.07.2024 09:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltildi. Yapılan bu zam Sosyal Güvenlik Kurumu SGK’dan alınan alan dul ve yetim aylıklarını da yukarı çekti. Yüzde 25, yüzde 50 ve yüüzde 75 hissesi olan vatandaşlar en düşük emekli maaşı düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından belirlenen tarihte maaş farklarını hesaplarında görecek. İşte detaylar…

Emekliye ek zam bugün komisyona geliyor! İki maaşa daha zam: 9375 TL’ye yükseliyor

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde 24,73, en düşük emekli maaşı da 12.500 TL olarak belirlendi. Emekli taban maaş düzenlemesi ile iki ödemede de rakamlar güncellendi. 3125 lira ile 9375 lira sınır oldu!

BUGÜN KOMİSYONA GELİYOR

Emekliye ek zam düzenlemesi, yeni vergi paketi ile birlikte Meclis'e sunuldu. Kanun teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. En düşük emekli maaşı ile milyonlarca kişiye Hazine’den destek sağlanacak. Düzenlemenin bütçeye maliyeti ilk 6 altı aylık süreçte 33 milyar 200 milyon lira olacak.

iStock-2158445102

DUL VE YETİM AYLIĞI ZAMMI NE OLDU?

Emekliler için yapılan bu düzenleme ile dul ve yetim aylıkları da artacak. Buna göre hissesi yüzde 75 olan dul ve yetimlerin maaşı 7500 TL’den 9.375 TL’ye yükseliyor. Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimlerin maaşı 5.000 TL’den 6.250 TL’ye çıktı. Hissesi yüzde 25 olan dul ve yetim maaşı da 2.500 lira iken 3.125 TL oluyor.

RESMİ GAZETE’DEN EMEKLİ ZAMMI KARARI BEKLENİYOR

Vergi yasa tasarısı içerisinde Meclis’e gelen emekliye ek zam düzenlemesinde görüşmelerin gelecek hafta tamamlanması bekleniyor. Emekli yasasının Resmi Gazete'de kısa süre içerisinde yayımlanması öngörülüyor.

iStock-2159250687

ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ

Yüzde 24,73 zamlı SSK emekli maaş ödemeleri dün başladı ve 26 Temmuz’a kadar sürecek. Bağ-Kur emekli maaş ödemeleri de 25-28 Temmuz’da yapılacak. Ancak kanun teklifi yasalaşana kadar emeklilerin hemen hepsi sadece enflasyon farkından kaynaklı zamlarını maaşlarında görecek. Teklif yasalaştıktan sonra yeni düzenlemeden etkilenen emeklilere maaş farkı ödenecek. Takvimi SGK duyuracak.

889 milyon liralık para cezası: Ticare Bakanlığı duyurdu889 milyon liralık para cezası: Ticare Bakanlığı duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Dul ve yetim aylığı ne kadar
En Çok Okunan Haberler
Demir ve sopalarla saldırdılar! Damat komalık oldu, gelinin ailesi ise bıçaklanıp darp edildi

Demir ve sopalarla saldırdılar! Damat komalık oldu, gelinin ailesi ise bıçaklanıp darp edildi

Merkez Bankası'dan bankalara talimat! KKM'ye uygulanan faiz oranları değişti!

Merkez Bankası'dan bankalara talimat! KKM'ye uygulanan faiz oranları değişti!

Emekli maaşına yüzde 24,73’lük zam hesaplarda…

Emekli maaşına yüzde 24,73’lük zam hesaplarda…

'Gelin 8 TL'ye alın' Duyar duymaz akın ettiler!

'Gelin 8 TL'ye alın' Duyar duymaz akın ettiler!

EYT'lilerin yarısı çalışıyordu, yüzde 5'lik destek sona erdi

EYT'lilerin yarısı çalışıyordu, yüzde 5'lik destek sona erdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.