Emekliye ek zam bugün komisyona geliyor! İki maaşa daha zam: 9375 TL’ye yükseliyor

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde 24,73, en düşük emekli maaşı da 12.500 TL olarak belirlendi. Emekli taban maaş düzenlemesi ile iki ödemede de rakamlar güncellendi. 3125 lira ile 9375 lira sınır oldu!

BUGÜN KOMİSYONA GELİYOR

Emekliye ek zam düzenlemesi, yeni vergi paketi ile birlikte Meclis'e sunuldu. Kanun teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. En düşük emekli maaşı ile milyonlarca kişiye Hazine’den destek sağlanacak. Düzenlemenin bütçeye maliyeti ilk 6 altı aylık süreçte 33 milyar 200 milyon lira olacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ZAMMI NE OLDU?

Emekliler için yapılan bu düzenleme ile dul ve yetim aylıkları da artacak. Buna göre hissesi yüzde 75 olan dul ve yetimlerin maaşı 7500 TL’den 9.375 TL’ye yükseliyor. Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetimlerin maaşı 5.000 TL’den 6.250 TL’ye çıktı. Hissesi yüzde 25 olan dul ve yetim maaşı da 2.500 lira iken 3.125 TL oluyor.

RESMİ GAZETE’DEN EMEKLİ ZAMMI KARARI BEKLENİYOR

Vergi yasa tasarısı içerisinde Meclis’e gelen emekliye ek zam düzenlemesinde görüşmelerin gelecek hafta tamamlanması bekleniyor. Emekli yasasının Resmi Gazete'de kısa süre içerisinde yayımlanması öngörülüyor.

ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ

Yüzde 24,73 zamlı SSK emekli maaş ödemeleri dün başladı ve 26 Temmuz’a kadar sürecek. Bağ-Kur emekli maaş ödemeleri de 25-28 Temmuz’da yapılacak. Ancak kanun teklifi yasalaşana kadar emeklilerin hemen hepsi sadece enflasyon farkından kaynaklı zamlarını maaşlarında görecek. Teklif yasalaştıktan sonra yeni düzenlemeden etkilenen emeklilere maaş farkı ödenecek. Takvimi SGK duyuracak.