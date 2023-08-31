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Emekliye ek zam için ‘Cumhuriyet’ ikramiyesi! Seyyanen zam konuşulurken ses getirecek iddia: Bir kereye mahsus 5 bin TL…

31.08.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekliye zam için Meclis’in açılacağı tarih olan Ekim ayına tüm gözler çevrilmişti. ‘En düşük emekli maaşı 10 bin TL olacak, emekliye enflasyon oranı üzerinde artış yapılacak, rafah payı verilecek’ gibi birçok konu gündeme gelirken, ortaya son atılan iddia dikkat çekti. 5 bin liralık emekliye 29 Ekim ikramiyesi verileceği belirtildi.

Emekliye ek zam için ‘Cumhuriyet’ ikramiyesi! Seyyanen zam konuşulurken ses getirecek iddia: Bir kereye mahsus 5 bin TL…

Emekli maaşı için Temmuz 2024 döneminde enflasyon oranının üzerine seyyanen zam eklenerek yüzde 25 oranında artış yapılmıştı. Yüzde 25’lik emekli zammı yeterli bulunmayınca milyonlar tarafından yeni bir zam talebi gelmiş ve bu kapsamda emekliye ek zam için formüller üzerinde çalışmalara başlanmıştı. Orta Vadeli Program ile bütçede yol haritası belli olurken emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e doğrudan talimat verdiğini ifade etmişti.

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EMEKLİYE ENFLASYON ALTINDA ZAM YOK

SGK ve Bağ-Kur kapsamında bulunan emeklilere de tıpkı memur ve memur emeklilerinin alacağı gibi bir zam oranının yapılması beklenirken, en düşük emekli maaşının da 7500 TL’den 10 bin TL düzeyine yükseltilmesi ihtimali bulunuyor. Enflasyon altında bir maaş artışı yapılmayacağı kesin olan emekliye zam düzenlemesi için son olarak ortaya atılan iddia ise dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde olarak duyurması beklenen bir kereye mahsus olarak 5 bin liralık ‘Cumhuriyet İkramiyesi’ verilebileceği öğrenildi.

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TÜM EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ‘İYİLEŞTİRME’ TALEBİ

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşı zammı için Ekim ayında bir iyileştirme beklentisi bulunduğunu ve sadece 5 bin liralık bir ikramiye verilmesinin yeterli olmayacağını dile getirdi.

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“Emekli aylıklarına Ekim ayında beklenti seyyanen bir artış olması yönünde. Ocak ayında da enflasyon artışı verilecek” ifadelerini kullanan Erdursun, “Böyle giderse Ocak ayı için ikinci altı ayda yani Temmuz’dan Aralık ayına kadarki dönemde yüzde 51 seviyelerinde bir farkın verilmesi gerekiyor. Ocak ayındaki refah payı ile artacak maaşlar için öncesinde Ekim ayında tüm emeklilere bir iyileştirme yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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SADECE İKİ AYDA YÜZDE 17’LİK ZAM

Bilindiği üzere SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Emekli maaşı zammı hesaplaması yapan milyonlarca kişi için Temmuz ayı enflasyonu yüzde 9,49 olarak açıklanmıştı. Şimdi gözler 4 Ekim Pazartesi günü belli olacak Ağustos Ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Enflasyonun Ağustos’ta yüzde 7,08 seviyesinde olması bekleniyor. Böylece iki aylık enflasyon oranının 17,24 olmasın bekleniyor.

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ENFLASYONA EK 10 PUANLIK SEYYANEN ZAM

Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan ise, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıklamıştı. Yapılan aktüeryal hesaplama ile Temmuz-Aralık döneminde enflasyonun yüzde 31,90 yani kabaca yüzde 32’lik bir oranda olması bekleniyor. Bu oran SGK ve Bağ-Kur emeklileri için verilecek zammı işaret ederken, 10 puanlık seyyanen zammın da Ocak 2024’te emeklilere verilmesi gündemde.


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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı

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