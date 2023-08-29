EMEKLİYE EK ZAM SON DAKİKA | İster enflasyon ister kök maaş! Formül çift, rakam tek: Torba yasadan SGK ve Bağ-Kur'lu emekliye zam geliyor

Son dakika: Emekli zammı Temmuz döneminde enflasyon ve refah payı artışı dahil yüzde 25 seviyesinde olmuştu. Ancak emekliye zam oranı milyonlarca kişi tarafından yetersiz bulununca SGK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni bir çalışma başlatıldı. Emekli maaşı düzenlemesi için Meclis’in açılacağı Ekim ayına gözler çevrilirken, masadaki formüller de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşları için yeni düzenleme talimatını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ilettiğini açıklamıştı. Mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi ve Orta Vadeli Plan'ın (OVP) temellerinin atılmasıyla beraber sıra emekliye ek zam düzenlemesine geldi. Bu kapsamda iki bakanlık zam formülleri için kaynak oluşturacak çalışmayı yürütürken, AK Parti grubu da Meclis'e gelecek düzenleme için harekete geçti.

EMEKLİYE ZAM NE ZAMAN OLACAK?

Emekli maaşı zammı için iki ihtimal ön plana çıkıyor. Bu kapsamda emekli maaşlarını iyileştirme Ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla konunun Meclis gündemine de gelmesi bekleniyor. Emekliye ek zam düzenlemesinin içerik bakımından çok geniş kapsamlı olması beklenen ikinci torba yasanın içinde Meclis’e sunulacağı öngörülüyor.

6 DEĞİL 4 AYLIK ENFLASYON!

Böylece emeklilere yapılacak artış için Ekim ayının işaret edilmesiyle birlikte Ankara kulislerinde "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

SGK Uzmanı Özgür Kaya konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Sadece Temmuz ayının enflasyonunu görüyoruz. Temmuz ayında, Ağustos’ta 9.90 olarak tek hanede kalma olasılığı yüksek. Dolayısıyla biz nereye bakacağız? Eylül ayına bakacağız. Eylül ayında da muhtemelen ikili rakama çıkacağız bu senaryoya göre 4 aylık enflasyonda 29.71 rakamı ile karşı karşıya kalacağız. Taban aylık uygulaması yapılıp 10 bine de çıkarılabilir. Enflasyon rakamlarına bakılıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile 9 bin 728 liraya da çıkarılabilir” ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1. FORMÜL

Ancak Ankara kulislerinde konuşulan iki ihtimal var. Bunlarından ilki Ocak 2024 SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için memur zammı oranlarının dikkate alınacağı yönünde. Toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken geçtiğimiz günlerde Bakan Işıkhan memur ve memur emekli zammı için yüzde 40-45 seviyelerini işaret etmişti. Bu oranın SGK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılması ilk formül olarak karşımıza çıkıyor. Yüzde 45’lik artış ile en düşük emekli maaşı 10.875 TL olacak. Yüzde 40’lık formüle göre ise 10.500 TL rakamı öne çıkıyor.

İKİNCİ FORMÜL

2023 yılı Nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL'den yüzde 114'ün üzerinde artışla 7.500 TL'ye yükseltilmişti. Ocak 2024 emekli maaşı zammı için de böyle bir yöntem uygulanması söz konusu. Bu kapsamda ikinci formül olarak ise en düşük emekli maaşı rakamının 7.500 liradan 10.000 TL’ye çıkarılması masada yer alan bir diğer ihtimal.



