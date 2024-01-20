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  4. Emekliye ek zamdan yeni emekli olacaklar da yararlanacak! SSK’lısı Bağ-Kur’lusu milyonlar bunu merak ediyordu: Yüzde 37,57’lik 4A, 4B emekli maaşı tablosu değişiyor

Emekliye ek zamdan yeni emekli olacaklar da yararlanacak! SSK’lısı Bağ-Kur’lusu milyonlar bunu merak ediyordu: Yüzde 37,57’lik 4A, 4B emekli maaşı tablosu değişiyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
20.01.2024 16:15 | Son Güncelleme:
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SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5 puan ek zam verilmesine ve en düşük emekli aylığının 10.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif gelecek hafta da TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak. Ek zamdan mevcut emekliler ile 2024 yılında emekli olacak herkes yararlanacak.

Emekliye ek zamdan yeni emekli olacaklar da yararlanacak! SSK’lısı Bağ-Kur’lusu milyonlar bunu merak ediyordu: Yüzde 37,57’lik 4A, 4B emekli maaşı tablosu değişiyor

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında 5 puan ek zam yapılacak. Böylece yüzde 37,57 yerine yüzde 42,57 zamlı maaş alacaklar. 7.500 TL olan en düşük emekli aylığı da 10.000 TL’ye çıkartılacak. Ek zamla ilgili kanun teklifi perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Gelecek hafta ise Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşacak. Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ek zamdan kaynaklı maaş farkları hesaplarına yatırılacak.

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2024 YILINDA EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPANLAR KAPSAMDA

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın aktardığı bilgide kanun teklifine göre, ek zam 2024 yılından önce bağlanmış aylıklar ile 2024 yılında bağlanacak tüm malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarına yansıtılacak. Buna göre, kanun yürürlüğe girmeden önce emeklilik dilekçesi verenler ile kanun yürürlüğe girdikten sonra emeklilik dilekçesi verenler dahil 2024 yılı içinde emeklilik başvurusu yapacak veya aylık bağlanacak herkes 5 puanlık ilave zamdan ve 10.000 TL’ye yükseltilen en düşük emekli aylığı uygulamasından yararlanacak. Ek zamdan SSK ve BAĞ-KUR kapsamında dul ve yetim aylığı alanlar da aynen yararlanacak.

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E-DEVLET’TE ORAN DEĞİŞECEK

Vergi indiriminden yararlanan engellilerin emekliliğinde yaş şartı aranmadığından, daha az primle emekli oluyorlar. Prim ödeme gün sayısı emekli aylıklarının belirlenmesinde önemli kriterlerden birini oluşturuyor. Vergi indiriminden yararlanarak emekli olanların aylıkları bu nedenle normal emeklilere göre daha düşük bağlanıyor. Ancak, ek zamdan yararlanma konusunda aralarında bir fark söz konusu olmayacak.

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Henüz emekli olmamış 4/a ve 4/b’lilerin emekli aylığı tutarları e-Devlet’te şu an yüzde 37,57 zamlı olarak görünüyor. Maaş bilgileri, ek zamma dair kanun yürürlüğe girdikten sonra yüzde 42,57 zamma göre tekrar güncellenecek.


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emekli zammı
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