Emekliye kötü haber! Meclis'te kaos çıkmıştı, zamlı bayram ikramiyeleri için o detay milyonları üzecek...

Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere verilen bayram ikramiyesinin miktarı 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. Emeklilerin bayram ikramiyesine yapılan 1000 liralık zammın Meclis tarafından onaylanması sonrası hesaplara yatacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle ikramiyelerin görüşüleceği kanun teklifi Meclis'te çıkan tartışmalar dolayısıla ertelendi. TBMM'de yaşanan gerginlik sonucu bu hafta görüşülmesi planlanan kanun teklifi önümüzdeki haftaya ertelenmiş oldu.

HAFTA SONUNA KALMIŞ OLABİLİR

Kanun teklifi bu hafta görüşülseydi bayram ikramiyelerinin 27 Mart veya 28 Mart tarihlerinde emeklilerin hesabına yatırılması bekleniyordu. Kanun teklifi salı günü görüşülüp çarşamba günü de Cumhurbaşkanı onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanması durumunda zamlı ikramiye ödemesi hafta sonuna kadar yatırılabilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN YENİ FORMÜL!

Görüşmenin yapılamadığı durumunda ise zamlı ikramiye ödemelerinin bayrama kadar yetişemeyeceği de ifade ediliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, mevcutta 3 bin olan ikramiyenin ödenmesi, aradaki bin liralık farkın da daha sonra hesaplara yatırılabileceği belirtiliyor.