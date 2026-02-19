FİNANS

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

En düşük emekli maaşının 20 bin lira sınırına çekilmesi tartışmaları sürerken, yüksek prim ödeyip düşük maaş alan emekliler için iyileştirme beklentileri de gündemdeki yerini koruyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli aylığı alan herkesi uyardı. İşte detaylar...

Cansu Çamcı

En düşük emekli maaşı 20 bin lira sınırına çekildi. Yüksek prim ödeyip düşük emekli maaşı alan emekliler için hükümet kanadında iyileştirme projeleri çalışıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılının emekliler açısından “enflasyon kadar artış” yılı olduğunu belirterek intibak bekleyenlere kötü haberi verdi.

2025 yılının ilk döneminde emekli aylıklarına yalnızca enflasyon farkı yansıtıldığını belirten Erdursun, en düşük tamamlanan aylık: %18,4, diğer emekli aylıkları: %12,19. Bunun dışında herhangi bir refah payı ya da ilave iyileştirme yapılmadığını söyledi.

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı 1

"Enflasyon kadar artış, alım gücünü korumaya yetmeyebiliyor. Çünkü resmi enflasyon oranı ile hane halkının hissettiği enflasyon arasında ciddi bir fark oluşabiliyor" diyen Erdursun, bu artıiın fi­ilen gelir seviyesine bir katkısı olmadığını ifade etti.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Erdursun, "Bayram ikramiyesi 2018’de 1.000 TL olarak başladı. O dönem­de net asgari ücret 1.603 TL idi. Yani ikramiye, net asgari ücretin %62,36’sına karşılık geliyordu. Bugün net asgari ücret 28.075 TL. Aynı oran korunmuş olsaydı, bayram ikramiyesinin yaklaşık 17.500 TL olması gerekirdi" dedi. Ancak şu an bayram ikramiyesi için masadaki rakamların 5000-5500 TL civarında olduğunu sözlerine ekledi.

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı 2

Erdursun, "2019’da en düşük emekli aylığı 1.000 TL’ye tamamlandığında, bayram ikramiyesi de 1.000 TL idi. İkramiye neredeyse bir aylık gelir anlamına geliyordu. Bugün en düşük tamamlanan aylık 20.000 TL iken, bayram ikramiyesi 4.000 TL. Aradaki makas çok yükseldi" dedi.

YENİ EMEKLİ AYLIĞI SİSTEMİ KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Gündemde bir diğer başlığın emekli aylığı hesaplama sisteminde değişiklik yapılabileceği yönündeki tartışmalar olduğundan bahseden Erdursun, "Eğer yalnızca hesaplama yöntemi değiştirilirse, bu düzenleme bundan sonra emekli olacakları kapsar. Mevcut emeklilerin aylıkları değişmez. Mevcut emeklilerin etkilenebilmesi için ayrıca bir intibak düzenlemesi gerekir. Bu da ciddi maliyet anlamına gelir. Dolayısıyla kısa vadede kapsamlı bir intibak düzenlemesi beklentisi düşük görünüyor" diyerek emeklilere kötü haberi verdi.

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı 3

Son olarak Erdursun, "2026 yılı bütçe disiplininin önceliklendirildiği bir dönem olarak ilerliyor. Ancak 2027 yılına yaklaşıldıkça sosyal politikaların yeniden şekillenmesi ihtimali artabilir. Seçim takviminin yaklaşması, sosyal düzenlemelerin zamanlamasını da etkileyebilir" diyerek 2027 yılı için sinyal verdi.

Anahtar Kelimeler:
aylık emekli Özgür Erdursun
