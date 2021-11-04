Emekliye, memura zam! 16 milyon kişiyi sevindirecek haberden ilk ipucu...

Temmuz-ekim verileri memur emeklileri ve memurların enflasyon farkı alacağını ortaya çıkardı.

Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin zammı da yüzde 6,72'ye yükseldi.

ÇİFTE ARTIŞ YAŞANACAK

2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde yaşanan TÜFE, Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin zam oranını, memur emeklileri ve memurların yüzde 5'lik zamma ek olarak alacağı enflasyon farkını gösterecek.

Bağ-Kur ve SSK'liler, 6 aylık enflasyon kadar maaşlarında zam alacak.

Yine 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 3'ü geçen bölümü, memur emeklileri ve memurların farkı olarak yansıtılacak. 6 aylık enflasyonun 4 aylık bölümü açıklandı.

Temmuz-ekim enflasyonu yüzde 6,72 çıktı.

Buna göre; Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin zammı yüzde 6,72'ye yükselirken, memur emeklileri ve memurlara da yüzde 5'lik zammı ek olarak yüzde 3,72 enflasyon farkı oluştu.

Kesin oran için geriye kasım ve aralık enflasyonu kaldı.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Emekli sandığı

Mevcut: 3 bin 275,90 TL.

Yeni: 3 bin 561,55 TL

SSK (2000 öncesi)

Mevcut: 2 bin 624,24 TL

Yeni: 2 bin 800,58 TL

SSK (2000 sonrası)

Mevcut: Bin 626,75 TL

Yeni: Bin 736,23 TL

Bağ-Kur esnaf

Mevcut: 2 bin 350,11 TL

Yeni: 2 bin 508,03 TL

Bağ-Kur tarım

Mevcut: Bin 867,51 TL

Yeni: Bin 993 TL

Not: Maaşlara ek ödeme dâhildir…



