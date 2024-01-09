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Emekliye ek zamda seyyanen değil oransal zam masada, kök maaşlar için ayrı çalışma yapıldı, işte en düşük maaş için konuşulan rakam

09.01.2024 09:14 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca emekli vatandaşın aylardır merak ettiği '2024 emekli zammı ne kadar oldu? 2024 emekli maaşları kaç TL?' soruları yanıt buldu. Emeklilere ocak ayında yapılan yüzde 37,57'lik zammın ardından birçok emeklinin beklentisi karşılanmadı ve ek zam beklentisi ortaya çıktı. Emekliler seyyanen zam beklerken oransal zam formülünün masada olduğu konuşuluyor.

Emekliye ek zamda seyyanen değil oransal zam masada, kök maaşlar için ayrı çalışma yapıldı, işte en düşük maaş için konuşulan rakam

TÜİK'in milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerin açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin de zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. Emekliler seyyanen zam beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın masasında oransal zam formülünün olduğu konuşuluyor. Kök maaşları 7 bin 500 TL'ye tamamlananlar için de ayrı çalışma yapıldı.

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ORANSAL DÜZENLEME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan çalışmada SSK, Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payının seyyanen artış değil, yüzde 11.68'lik açığı kapatacak oransal bir düzenleme olduğu öğrenildi. Haber7'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunulan bu çalışmanın, Kabine toplantısında da değerlendirilmesi bekleniyor.

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SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANIN YÜZDE 44-45 OLABİLİR

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının yüzde 44-45 olabileceği belirtiliyor.

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KÖK MAAŞI DÜŞÜK OLANLAR İÇİN AYRI DÜZENLEME

Kök maaşı düşük olan ve 7 bin 500 liraya tamamlananlar için de ayrı bir çalışma yapıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu kapsamda, en düşük emekli maaşının 10 bin liranın biraz üstüne çıkarılarak 10 bin 250 lira gibi bir rakam olması durumunda bu kapsamdaki emekli sayısının 4 milyon 900 bin kişiden 5 milyon 200 bine yükseleceği hesaplanıyor.

Memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 15 zammın üstüne 2023 yılı temmuz-aralık döneminde oluşan enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49.25, İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de geçen yılın ikinci altı aylık döneminde oluşan TÜFE artışı oranında yüzde 37.57 zam alacak.

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Emekli aylıklarına enflasyon verisi dışında yapılacak zam için yasal değişiklik gerekiyor. Emekliye refah payı hesabında, bütçe dengeleri, enflasyonla mücadele sürecine yansıması, deprem, EYT düzenlemesiyle birlikte bu yıl için 500 milyar liralık maliyet de dikkate alınırken 11.68 puanlık farkın giderilmesine yönelik çalışma Kabine'de de değerlendirilecek.

Emekliye ek zam EYT'ye mi takılacak? Emekliye ek zam EYT'ye mi takılacak?

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