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Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyonu 2022 ne kadar? Maaşlara ek binlerce lira promosyon veriliyor

05.10.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli promosyon kampanyası ile binlerce lira promosyon emeklilere veriliyor. Emekliler maaşlarını farklı bankalara taşıyabiliyorlar. Bu işlem e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Her bankanın farklı bir promosyon kampanyası bulunuyor. Emekliler hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini öğrenmek istiyorlar. Peki, emekli promosyonu ne kadar? İşte başvurularını devam eden promosyon sürecinde banka banka tutarlar

Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyonu 2022 ne kadar? Maaşlara ek binlerce lira promosyon veriliyor

Emekli promosyonunun ne kadar olduğu merak ediliyor. Emeklilere maaşlarını taşımaları durumunda bankalar tarafından promosyon veriliyor. Garanti Bankası emekli promosyon başvuruları 31 Ekim tarihine kadar devam edecek. Emekli promosyon ödemesinden, 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faylanabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Emekli promosyon kampanyaları her bankada farklılık gösteriyor. Banka değişikliği e-devlet üzerinden yapılabiliyor. E-devlet üzerinden 4/A, 4/B, 4/C statülerinden emekli olanlar banka ve adres değişikliği kısmından işlemlerini gerçekleştiriliyor.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Bankamız, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 6.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır. Emekli promosyon ödemesinden, 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacaktır.

promosyon

TÜRKİYE İŞ BANKASI

1 Eylül- 31 Ekim tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL’den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. Emekli maaşını farklı bir bankadan ya da PTT aracılığı ile alan ve maaşında bloke bulunmayan emekliler, şubeye gitmeden İşCep üzerinden emekli maaş taşıma ve promosyon başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

DENİZBANK

Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500-2.500 TL
arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödüyor.
Ayrıca bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapıyor.

QNB FİNANSBANK

• Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 4.650 TL,
• Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 5.800 TL,
• 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Ve ayrıca emekli yakınını QNB Finansbank’a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1.000 TL sunuyor.

TEB:

Nakit ve ek promosyon ile birlikte maaşı 1.500 liraya kadar olanlara 3.800 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 4.575 TL, 2.500 TL ve üzerinde olanlara 5.500 TL ödüyor. Emekli tanıdıklarını getirenlere de 250 TL nakit ödül sunuyor.

AKBANK

0-1499 TL maaş alanlar: 4.650 TL promosyon
1.500 TL – 2.499TL maaş alanlar: 5.800 TL promosyon
2.500 TL ve üzeri maaş alanlar: 7.000 TL promosyon

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Promosyon emekli promosyon
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