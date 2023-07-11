EMEKLİYE SEYYANEN ZAM 2023 SON DAKİKA: Emekliye seyyanen zam var mı, kimlere verilecek?

Emekliye seyyanen zam var mı? Sorunun yanıtı merak konusu olurken konuya ilişkin açıklama geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapıldı. Öte yandan memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde. Birçok kişi internette, "2023 emekliye seyyanen zam var mı? Seyyanen zam kimlere verilecek?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI?

Emekliye seyyanen zam konusunda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından geçtiğimiz günlerde açıklama yapıldı.

Güler, seyyanen zam ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz. 8077 liralık oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir. Şu anda çerçevesi çizilen rakamlar böyledir. Bu teklifimiz içinde emekli yok. "

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI GENEL KURUL'DA!

Memur maaşı ve emekli aylıklarını artıran düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde.

TBMM Genel Kurulu, bu kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Teklife göre, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak. Yeni düzenlemeden emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

SEYYANEN ZAM MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Meclis Genel Kurulu, bugün toplanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi', Genel Kurul'da görüşülecek.

Bahsi geçen teklifte; en düşük memur maaşının 22 liraya çıkarılması, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde seyyanen net 8 bin 77 TL artış öngörüldü.

Emekli aylıklarında ise 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 zam planlandı.

Kira bedelinin yüzde 25'i ile sınırlayan düzenlemenin 1 Temmuz 2024 tarihine dek uzatılması da teklifte yer aldı.

Öte yandan 31 Temmuz 2023 itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanların, cezalarının denetimli serbestlik altında infaz edilmesi düzenlendi.

SEYYANEN ZAM NEDİR, KİMLERE VERİLECEK?

Seyyanen zam, enflasyondaki artış nedeniyle gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için gerçekleştirilmektedir.

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması demektir.

Bilindiği üzere yüzdelik zam ile herkes maaşına göre farklı zam alır.

Başka bir deyişle Memur maaşlarına yapılacak artışın bir kısmının seyyanen, bir kısmının yüzdelik zam şeklinde yapılması sonucu en düşük memur maaşı ile en yüksek memur maaşı arasındaki makas daralacak.

