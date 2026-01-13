Emekliye seyyanen zam, asgari ücret ve memur maaşına ciddi artış! "Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi

Asgari ücrete ikinci zam, emeklilere seyyanen zam, memur maaşlarında yeni bir iyileştirme iddiaları bir anda Ankara kulislerini hareketlendirdi. Evlisi, bekarı, genci, yaşlısı 7'den 70'e milyonları ilgilendirecek zam düzenlemesi için çarpıcı açıklamalarda bulunan gazeteci Şamil Tayyar, 'tam anlamıyla' ekonomik rahatlamanın ne zaman başlayacağına işaret ederek tarih verdi. Ciddi çalışmaların şimdiden yapılmaya başlandığını söyleyen Tayyar, "Bolluk ve bereket yılı olacak" dedi. İşte detaylar...

2026'DA NASIL BİR EKONOMİ OLACAK?

"2026 yılında ekonomiyi neler bekliyor?" sorusu masaya yatırıldığı TGRT Haber'deki Medya Kritik programına katılan Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in piyasalara para akışının rahatlayacağına işaret ettiği konuşmasını değerlendirdi.

"ÖNEMLİ REFORMLAR..."

Tayyar, "Türkiye bu ekonomik zorluklarla güçlüklerle 5 yıldır mücadele ediyor. Dar ve sabit gelirlilerin bütçesinde ciddi ve ağır tahribata yol açtı. Yeni süreçte çok daha önemli reformlara ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum." dedi.

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM, EMEKLİYE SEYYANEN ZAM OLUR MU?

Temmuz ayı için böyle bir maaş artışına gidilmesini beklemediğini belirten Tayyar, 'ekonomik rahatlama' için tarih verdi.

'MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI' İÇİN 2027'Yİ İŞARET ETTİ

"Emekli ve kamu çalışanları için asıl düzenlemeler 2027 yılı içinde yapılacak. Düzenlemeler bu yıl sonu yapılacaktır." diyen Tayyar; sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM, ASGARİ ÜCRET VE MEMUR MAAŞLARINDA CİDDİ ARTIŞ"

"Emekliler gittiğimiz her yerde durdurup soruyor. Enflasyon oranı gibi klasik yöntemlerin ötesinde ciddi artışlar bekliyorum. Seyyanen zam da olacaktır. Asgari ücrette, emekli maaşında memur maaşında ciddi artışlar bekliyorum.

"2027 YILI BOLLUK VE BEREKET YILI OLACAK"

2027 yılı bolluk ve bereket yılı olarak planlanıyor. Kapsamlı reform paketleri Meclis'e gelecek. Bu yıl 2025'e göre belki biraz daha iyi olabilir ama sıkılaşma politikasının etkileri hissedilecek. 2027 yılında rahatlama hissedilir."

ATİK: "ÇOK DAHA FARKLI BİR DÖNEME GİRECEĞİZ"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Bakan Şimşek'in açıklamalarını yorumlayarak bu yıl iş insanlarının finansmana ulaşmasının kolaylaşacağına işaret etti. Enflasyonun düşmesiyle paraya erişimin rahatlayacağını belirterek "2026 baharından itibaren çok daha farklı bir döneme gireceğimizi söyleyebilirim." dedi.