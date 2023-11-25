FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekliye ‘tek oran’ zammı! Memur emeklisi, Bağ-Kur’lu, SSK’lı ayrımı yok: Yeni ipucu ne Merkez Bankası’ndan ne TÜİK’ten… Maaş tablosu değişti

Emekliye ‘tek oran’ zammı! Memur emeklisi, Bağ-Kur’lu, SSK’lı ayrımı yok: Yeni ipucu ne Merkez Bankası’ndan ne TÜİK’ten… Maaş tablosu değişti

25.11.2023 11:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıl sonunun yaklaşması ile ‘en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?’ sorusunu gündemdeki sıcaklığını arttırıyor. Bu kapsamda emekli maaşı zammı 6 aylık enflasyon oranında Ocak 2024’te yeniden belli olacak. Bir yandan da ipucu arayan milyonlar için yeni veriler gelmeye devam ediyor. Öte yandan oran ne olursa olsun SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammının refah payı eklenerek memur emekli aylığı ile eşitlenmesi durumu söz konusu. İşte yeni zam tahminine göre en düşük emekli aylığı…

Emekliye ‘tek oran’ zammı! Memur emeklisi, Bağ-Kur’lu, SSK’lı ayrımı yok: Yeni ipucu ne Merkez Bankası’ndan ne TÜİK’ten… Maaş tablosu değişti

Yılın sonuna yaklaşılırken, Ocak zamları merakla bekleniyor. Emeklilerin zam oranında enflasyon verileri belirleyici olurken, yapılan tahminler ipucunu veriyor.
Şu ana kadar yılın ikinci yarısına ilişkin 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 29,41 olarak gerçekleşti. Geriye 2 aylık enflasyon verisi kaldı.

Borçlanmada 50 bin liradan fazla artış Borçlanmada 50 bin liradan fazla artış

3 TAHMİN İLE 6 AYLIK ENFLASYON HESABI

Emekli maaşı zammı artışı için 3 tahmin bulunuyor. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonun yüzde 65 olması beklenirken 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oranının yüzde 30,76 olabileceği hesaplandı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 67,23'lük tahmine göre yüzde 39,62, AA Finans'ın anketindeki yüzde 68,73'lük tahmine göre yüzde 40,87’ye ulaşacak. Memur emekli maaşı zammı ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile artacak. Buna göre Emekli Sandığı emekli aylığı için tahminler sırasıyla yüzde 49,46, yüzde 51,47 ve yüzde 52,83’i görecek.

iStock-1457161010

EMEKLİ ZAMMI 2024 RAKAMI İÇİN YENİ VERİ

Takvim’in aktardığı bilgiye göre, Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) ilkini açıkladığı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde katılımcıların 2023 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalama yüzde 67,19 olduğu tespit edildi. Ankette katılımcıların cari yıl sonu enflasyon beklentileri değerlendirildiğinde, yüzde 1,1'inin 55,79'dan düşük, yüzde 5,4'ünün 55,8-60,59 aralığında, yüzde 30,1'inin 60,6-65,4 aralığında, yüzde 50,5'inin 65,41-70,2 aralığında, yüzde 13'ünün ise 70,21'den büyük olduğu gözlendi.

uıuş

NASIL YANSIYACAK?

Bu anketten çıkan ortalama yüzde 67,19 enflasyon beklentisi, 2023'ün ikinci yarısında enflasyonun yüzde 39,59 olarak gerçekleşeceğini ortaya koyuyor. Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı buna göre yüzde 39,59'u bulacak.

TÜRK LİRASI (380)

REFAH PAYI VE TABAN AYLIK BEKLENTİSİ

Kesin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Eğer refah payı eklenirse zam oranı daha da büyüyecek. Hem enflasyon zammı hem beklenen refah payı kök aylıklara yansıtılacak. Emeklilere ödenen paraya değil, gerçek maaşına bu zam oranları ilave edilecek. Ancak halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması üzerinde de duruluyor. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.

iStock-1770403913

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Memur maaş katsayısındaki artış memur emeklilerine de aynı oranda yansıyacak. Eğer Ocak artışı yüzde 49,46 olarak gerçekleşirse en düşük memur emeklisi aylığı 9 bin 877 liradan 14 bin 762 liraya ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı artış yüzde 51,47 olursa 14 bin 960, yüzde 52,83 çıkarsa 15 bin 95 liraya çıkacak.

jöygj

SSK VE BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammının diğer emeklilere yapılacak artışta da referans alınması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'taki enflasyon zammı yüzde 37,76 ile yüzde 40,87 arasında bekleniyor. Zam oranının, refah payı eklenerek, yüzde 49,46-52,83 arasında beklenen memur emeklilerinin artışıyla eşitlenmesi gündemde. Bu konudaki karar büyük ihtimalle 3 Ocak'ta enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Refah payı içinse yasal düzenleme gerekecek.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ’da yakalandı! Fiyatı 2 milyon liraya kadar çıkıyor! İşte dinozorlar döneminde günümüze gelen o balık…Elazığ’da yakalandı! Fiyatı 2 milyon liraya kadar çıkıyor! İşte dinozorlar döneminde günümüze gelen o balık…
Borçlanmada 50 bin liradan fazla artış Borçlanmada 50 bin liradan fazla artış
Ne dolar ne euro! Türk Lirası ve altın dönemi başlıyorNe dolar ne euro! Türk Lirası ve altın dönemi başlıyor
Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
En Çok Okunan Haberler
İndirim yarışında tuhaf görüntüler! Saça saça baş başa kavga ettiler

İndirim yarışında tuhaf görüntüler! Saça saça baş başa kavga ettiler

Yasa dışı bahis operasyonunda 52 gözaltı, 2’si futbolcu… Valizlerle para transferi…

Yasa dışı bahis operasyonunda 52 gözaltı, 2’si futbolcu… Valizlerle para transferi…

EFT ve FAST ücretleri için karar

EFT ve FAST ücretleri için karar

Yeniden değerleme oranı yürürlüğe alındı

Yeniden değerleme oranı yürürlüğe alındı

Ne dolar ne euro! Türk Lirası ve altın dönemi başlıyor

Ne dolar ne euro! Türk Lirası ve altın dönemi başlıyor

Borçlanmada 50 bin liradan fazla artış

Borçlanmada 50 bin liradan fazla artış

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.