Emekliye ‘tek oran’ zammı! Memur emeklisi, Bağ-Kur’lu, SSK’lı ayrımı yok: Yeni ipucu ne Merkez Bankası’ndan ne TÜİK’ten… Maaş tablosu değişti

Yılın sonuna yaklaşılırken, Ocak zamları merakla bekleniyor. Emeklilerin zam oranında enflasyon verileri belirleyici olurken, yapılan tahminler ipucunu veriyor.

Şu ana kadar yılın ikinci yarısına ilişkin 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 29,41 olarak gerçekleşti. Geriye 2 aylık enflasyon verisi kaldı.

3 TAHMİN İLE 6 AYLIK ENFLASYON HESABI

Emekli maaşı zammı artışı için 3 tahmin bulunuyor. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonun yüzde 65 olması beklenirken 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı oranının yüzde 30,76 olabileceği hesaplandı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 67,23'lük tahmine göre yüzde 39,62, AA Finans'ın anketindeki yüzde 68,73'lük tahmine göre yüzde 40,87’ye ulaşacak. Memur emekli maaşı zammı ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile artacak. Buna göre Emekli Sandığı emekli aylığı için tahminler sırasıyla yüzde 49,46, yüzde 51,47 ve yüzde 52,83’i görecek.

EMEKLİ ZAMMI 2024 RAKAMI İÇİN YENİ VERİ

Takvim’in aktardığı bilgiye göre, Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) ilkini açıkladığı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde katılımcıların 2023 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalama yüzde 67,19 olduğu tespit edildi. Ankette katılımcıların cari yıl sonu enflasyon beklentileri değerlendirildiğinde, yüzde 1,1'inin 55,79'dan düşük, yüzde 5,4'ünün 55,8-60,59 aralığında, yüzde 30,1'inin 60,6-65,4 aralığında, yüzde 50,5'inin 65,41-70,2 aralığında, yüzde 13'ünün ise 70,21'den büyük olduğu gözlendi.

NASIL YANSIYACAK?

Bu anketten çıkan ortalama yüzde 67,19 enflasyon beklentisi, 2023'ün ikinci yarısında enflasyonun yüzde 39,59 olarak gerçekleşeceğini ortaya koyuyor. Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı buna göre yüzde 39,59'u bulacak.

REFAH PAYI VE TABAN AYLIK BEKLENTİSİ

Kesin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Eğer refah payı eklenirse zam oranı daha da büyüyecek. Hem enflasyon zammı hem beklenen refah payı kök aylıklara yansıtılacak. Emeklilere ödenen paraya değil, gerçek maaşına bu zam oranları ilave edilecek. Ancak halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması üzerinde de duruluyor. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Memur maaş katsayısındaki artış memur emeklilerine de aynı oranda yansıyacak. Eğer Ocak artışı yüzde 49,46 olarak gerçekleşirse en düşük memur emeklisi aylığı 9 bin 877 liradan 14 bin 762 liraya ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı artış yüzde 51,47 olursa 14 bin 960, yüzde 52,83 çıkarsa 15 bin 95 liraya çıkacak.

SSK VE BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammının diğer emeklilere yapılacak artışta da referans alınması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'taki enflasyon zammı yüzde 37,76 ile yüzde 40,87 arasında bekleniyor. Zam oranının, refah payı eklenerek, yüzde 49,46-52,83 arasında beklenen memur emeklilerinin artışıyla eşitlenmesi gündemde. Bu konudaki karar büyük ihtimalle 3 Ocak'ta enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Refah payı içinse yasal düzenleme gerekecek.







