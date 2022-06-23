Emekliye temmuzda çift ödeme! Bayram ikramiyesi ve zamlı emekli maaşında geri sayım başladı…

Emekli olan herkes bu yıl temmuz ayında gelecek zam oranını ve emekli ikramiyelerinin yatacağı tarihi merak ediyor. Kurban Bayramı, bu yıl 9 Temmuz'da başlayacak. Yaklaşık iki hafta gibi bir süre kaldı. Kurban hazırlıklarına başlayan milyonlarca emekli ise bütçesine destek olan bayram ikramiyesinin yatacağı tarihi merak ediyor. Ayrıca temmuzda zamlı emekli maaşları da yatacak. İşte son dakika emekli maaşı ve emekli ikramiyeleri ile ilgili haberin detayları…

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000’er lira ikramiye verilmesini sağlamıştı. İkramiye ödemesi son 4 yıldır aralıksız sürüyor. Bu ödemeden de yaklaşık 13.5 milyon kişi yararlanıyor. 1.000 lira olarak başlayan ikramiye geçen yıl güncellenerek 1.100 liraya çıkarılmıştı. Asgari ücretliye ara zam, memur ve emekliye ek iyileştirme açıklamalarının ardından ikramiyenin de artabileceğiyle ilgili beklenti artmış durumda. Şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Ancak olası bir iyileştirme durumunda bu tutarın 1.500 liraya çıkabileceği hesap ediliyor. Temmuzda emeklilere yüzde 40-45 civarı zam yansıtılması da bekleniyor. Memur emeklileri 1-5 Temmuz’da maaş çekecek, SSK ve Bağkur emeklileri ise 17-28 Temmuz arasında maaş alacak. Eğer yetişirse zamlı maaşlar da bayramdan önceye alınabilir. Bu konuda son kararı yetkili makamlar verecek.

MUHTEMEL TARİHLER

Posta’nın haberine göre; Para hesaba ne zaman yatacak? Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz’da. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyeler şu ana kadar bayramdan önce hesaplara yattı. Kurban Bayramı hazırlığı, Ramazan Bayramı’ndan farklı olarak kurbanın satın alınması, kesim yerinin belirlenmesi gibi daha erken planlama yapmayı gerektiriyor. Dolayısıyla bu bayram ikramiyelerin biraz daha erken yatması muhtemel. Ancak ödemenin son haftaya kalabileceğini de hesaba katarsak 4-8 Temmuz arasında ikramiyelerin çekilebileceğini söyleyebiliriz. Daha erken bir olasılıkta ise 27 Haziran ile 1 Temmuz haftası gündeme gelir. Bu tarihleri Sosyal Güvenik Kurumu (SGK), emeklinin maaş çektiği tarihe göre daha sonra ilan ediyor.

İKRAMİYEYİ KİMLER ALIYOR?

SGK’dan aylık alan SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

HERKESE AYNI TUTAR MI VERİLİYOR?

Hayatta olan hak sahipleri ödemeyi tam alıyor. Öte yandan vefat eden sigortalılardan dolayı aylık alan hak sahiplerine (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi, hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa, ikramiye de o oranda paylaştırılıyor.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANDA DURUM NE?

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla maaşa imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak. Diğer yandan bir düzenleme yapılmadığı için bu bayram da banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmeyecek.

YENİ EMEKLİ OLANLAR DA YARARLANABİLECEK Mİ?

Ödemenin yapıldığı tarihte değil, bayramın olduğu ayda SGK’dan gelir ve aylık alma hakkı olan kişiler ikramiyelerini alacak. Bu kapsamda temmuza kadar emeklilik dilekçesi veren SSK’lı ve Bağkur’lular ile memurlar, bayram ikramiyesi alabilecek. Yeni emeklinin ikramiyesi ise ilk maaşıyla birlikte yatacak.

İKRAMİYEYE BORÇ NEDENİYLE BLOKE KOYULABİLİR Mİ?

Emeklilere yılda iki kez bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin 5510 sayılı Kanun’un ek 18’nci maddesinde, ‘bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez’ hükmü yer alıyor. Yani haciz uygulanamaz.



