Emekli zammı ve memur maaşı hesaplama tablosu değişti! Ocak zammında ipuçları güçleniyor: Yüzde 51’i de aştı

Memur zammı ve emekliye zam düzenlemesi için enflasyon verileri de tahminleri de dikkatle takip ediliyor. Emekli ara zammı için bakanlıkların çalışması sürerken, Ocak 2024 en düşük memur ve emekli maaş tablosunu değiştiren açıklama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) geldi. Peki emekli zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşları ne kadar artacak? İşte yanıtı…

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI

Her ay düzenli olarak Merkez Bankası tarafından duyurulan Piyasa Katılımcıları Anketi Eylül ayı için belli oldu. Veriye göre 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65’ten yüzde 67,22’ye yükseltildi.

Emekli maaşı zammı için Ekim ayında seyyanen artış, 5 bin liralık Cumhuriyet ikramiyesi gibi formüllerin de ihtimal dahilinde olduğu düzenlemenin çalışmaları da bir yandan devam ediyor. En düşük emekli maaşı için çalışmalar sürerken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret dahil, memur ve emekli zammı için hedef enflasyona göre artış yapılacağını duyurmuştu.

MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM TABLOSU DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz ay ise memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren toplu sözleşme zammı oranları netleştirilmişti. Ocak 2024 toplu sözleşme zammı yüzde 15 olurken, yüzde 67,22'lik hedef enflasyon tahmini ile yeni oranlar ortaya çıktı. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklisinin refah payı hariç doğrudan zammını belirleyen 6 aylık enflasyonun yüzde 39,61 olabileceği hesaplandı. Memur enflasyon farkı yüzde 31,71 olurken, Buna yüzde 6’lık Temmuz 2023 toplu sözleşme zammı ve yüzde 15’lik Ocak 2024 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur zammı yüzde 51,46’ya yükseldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN TL’NİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Ancak yüzde 51’i aşan bu zammın emekliler için de referans olması beklenirken, yaklaşık yüzde 12’lik bir refah payı zammı da gündeme gelmiş oldu. 7500 TL olan en düşük emekli maaşının da 10 bin liranın altında kalmayacağı tahmin edilirken, memur zammı ile hesaplandığında rakamın 11.359 TL olabileceği de belirtiliyor.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (TEMMUZ 2023 – OCAK 2024 YÜZDE 51,46)

• Memur – 22.017 – 33.347

• Memur emeklisi – 9.876 – 14.958

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – OCAK 2024 YÜZDE 51,46)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 49.131

• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 24.724

• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 44.719

• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 40.352

• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 49.396

• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 44.699

• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 56.286

• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 40.028

• Mühendis 1/4 – 33.109 – 50.147

• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 35.631

• Profesör 1/4 – 48.111 – 72.869

• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 – 48.089

• Vaiz 1/4 – 27.608 – 41.815

• Avukat 1/4 – 31.549 – 47.874

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – OCAK 2024 YÜZDE 51,46)

• Müsteşar 1/1 – 35.911 – 54.391

• Genel müdür 1/1 – 31.784 – 48.140

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 18.892

• Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 14.790

• Öğretmen 1/4 – 14.791 – 22.402

• Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 31.717

• Başkomiser 1/4 – 14.791 – 22.402

• Polis memuru 1/4 – 14.791 – 22.402

• Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 22.402

• Mühendis 1/4 – 14.810 – 22.431

• Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 16.105

• Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 33.109

• Profesör 1/4 – 25.678 – 38.892

• İmam Hatip – 14.791 – 22.402

• Avukat 1/4 – 14.791 – 22.402



