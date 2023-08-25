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Emekliye zamda gözlerin çevrildiği tarih için açıklama geldi! "Bu zam yeterli değil" diyerek mesaj verdi

25.08.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle en düşük aylığı alan emeklilerin maaşlarını yeterli bulmaması ve memurlara zam yapılmasının ardından 'Emekliye ara zam gelir mi?' sorusu gündeme gelmişti. AK Parti'den emeklilere zam yapılmasıyla ilgili yeni açıklama geldi. AK Partili Güler, zammın ekip ayında gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruyu da yanıtladı.

Emekliye zamda gözlerin çevrildiği tarih için açıklama geldi! "Bu zam yeterli değil" diyerek mesaj verdi

Emeklilerin maaş konusundaki şikayetlerini gündeme getirmesiyle TBMM'nin açılacağı ekim ayında ara zam beklentisi oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmada emekliler için adım atılacağını belirtmişti. Erdoğan'dan hemen önce ise AK Partili isimden konuyla ilgili mesaj geldi.

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"BU ZAM YETERLİ DEĞİL"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan program kapsamında katıldığı CNN Türk canlı yayınında şunları söyledi:

"Emeklilerimizle bir araya geldik. Temmuz ayında yapmış olduğumuz enflasyon farkı ve ek ilave zam noktasında emeklilerimizin beklenildiği kadar karşılık bulmadığını gördük. Bu zam yeterli değil bizim şu an. Karşılaştığımız hayat pahalılığı noktasında ücretlerin artırılması ve ilave zam noktasında beklentileri ifade ettiler. Biz cumhurbaşkanına arz ediyoruz. Titiz bir çalışma yürütmemiz gerekiyor.

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"BEKLENTİYİ KARŞILAMALIYIZ"

Toplamda 104 milyar dolarlık maliyetle karşı karşıyayız. Hem bunu ödeyeceğiz hem çalışanlarımızın, emeklilerimizin maaş ve ücretleri noktasında beklentiyi karşılayacak bir artışı da yapmamız gerekiyor.

EKİM AYINDA ZAM OLUR MU?

Ekim ayı içerisinde bir şey demek mümkün değil, o zamana yetişir mi? Bütçe imkanlarında ödenebilecek bir imkan doğar mı? Neticeler ortaya çıkmadan bir şey diyemez. İnşallah ekimde, kasımda çıksın. Bu ekim olur, kasım olur, aralık başı mı olur? Çalışma neticelendikten sonra ortaya çıkacaktır."

ERDOĞAN: GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise programda gerçekleştirdiği konuşmada emeklilere zam yapımasıyla ilgili ''Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah gereken adımları yılsonuna kadar atacağız'' mesajını vermişti.

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