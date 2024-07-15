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Emekliye zamda son dakika haberi! En düşük emekli maaş zammında rakam belli oldu: Bu akşam Erdoğan'ın önüne gidecek

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.07.2024 14:22
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Son dakika emekliye ek zam haberleri... En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sona gelindi! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler milyonların merak ettiği rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını açıkladı. Tarihi de bildirdi.

Emekliye zamda son dakika haberi! En düşük emekli maaş zammında rakam belli oldu: Bu akşam Erdoğan'ın önüne gidecek

Son dakika... AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Güler en düşük emekli maaşı için rakamın bu akşam Erdoğan'a sunacaklarını söyledi.

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Güler, "Geçen hafta da kanun teklifimizi sunarken söylemiştik. Biz bu hafta sonu Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanımız, Sosyal Güvenlik Bakanımız, genel başkan vekillerimizle beraber bir değerlendirme yaptık. Bakanlıklarımızın etki analizlerini aldık, onlar üzerinde çalıştık" derken, "Emeklilik sistemimize getireceği yük, bunun karşılığındaki bütçe imkanları nedir? Bununla ilgili analizleri toparladık. Ortaya bazı rakamlar çıktı. İnşallah bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Tahmin ediyorum yarın vergi mevzuatımız da var. Onlarla birlikte inşallah yarın Meclis Başkanlığımıza bunu arz etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

11.500 TL ile 12.500 TL arasında bir rakamda olması beklenen en düşük emekli maaşı için, "Bu akşam netleşeceğini ifade edebilirim. Bazı alternatifler var" diye konuştu.

Güler, "Bütçe karşılığı bunun sürdürülebilirliği de önemli. Bu konularda artış öngördüğünüzde mutlaka ve mutlaka bütçe karşılığının çok iyi belirlenmesi ve sağlanması gerekiyor. OVP ile beraber enflasyonla sıkı bir çalışma yürütüyoruz. Herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden bunu sürdürmemiz lazım. Sürdürülebilirlik bizim en önemli etkenimiz, bütçe dengeleri burada en önemli bakış açımız. Bütçe karşılığını belirlememiz lazım. Yarın bunu aziz milletimize paylaşırız" değerlendirmesinde bulundu.

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emekli zammı
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