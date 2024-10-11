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Emin Arslan'dan olay 'Köfteci Yusuf' itirafı! "Çökmek istediler" diyerek açıkladı: Şimdi domuz eti kozunu oynadılar!

11.10.2024 15:24
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Domuz eti skandalıyla Türkiye'nin gündemine oturan Köfteci Yusuf'la ilgili 'Çökmek istediler' iddiası bir anda olayın boyutunu değiştirdi. Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan "Şimdi de etkin siyasi destekli yapılar domuz eti kozunu oynadılar" açıklamasında bulundu. Öte yandan Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'ın "Siyasi ilişkilerim olsa, onlardan besleniyor olsam o zaman dokunamazlar" açıklaması da dikkat çekti.

Köfteci Yusuf bir anda Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Bursa'daki şubesinde hem köftesinde hem de dönerinde domuz eti kullanıldığı tespit edilen Köfteci Yusuf'a bir yandan tepkiler çığ gibi büyürken, diğer yandan da firmanın açıklamasını okuyup hak verenler oluyor.

KÖFTECİ YUSUF'UN SAHİBİNDEN 'KUMPAS' İDDİASI

Kendilerine kumpas kurulduğunu iddia eden köfte zincirinin sahibi Yusuf Akkaş, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları reddederken "Ben garip bir kuşum, yanımda çalışan 12 bin kişinin yüzlerine kara leke sürdürmeyeceğim" dedi.

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AKKAŞ "SİYASİ İLİŞKİLERİM OLSA DOKUNAMAZLARDI"

"Bu ülkede yabancı bir firma olsam veya siyasi ilişkilerim olsa, onlardan besleniyor olsam o zaman dokunamazlar. Beni çok güçlü zannediyorlar ama benim o kadar gücüm olsaydı buradan numune de alınmazdı, alınan numuneler de böyle çıkmazdı." diyen Akkaş'ın açıklamaları dikkat çekerken; çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA: "GEÇMİŞTE ÇÖKMEK İSTEDİLER"

Türkiye Köfteci Yusuf'taki domuz eti olayını konuşurken eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Geçmişte Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı görevinde de bulunan Emin Arslan, domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf hakkında konuştu.

"ŞİMDİ DE DOMUZ ETİ KOZUNU OYNADILAR"

Köfteci Yusuf'un sahibini yakından tanıdığını bildiren Arslan, X hesabından yaptığı paylaşımda; "Köfteci Yusuf yakın köylümdür. Yıllardır güdümlü mafya grupları kendisine çökmek istediler. Benim KOM başkanlığım zamanında bakan Sadettin Tantan’ın direktifiyle bunu başaramadılar. Şimdi etkin siyasi destekli yapılar domuz eti kozunu oynadılar. Yusuf, daha güçlü olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
domuz Köfteci Yusuf
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