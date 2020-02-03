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Eminevim, 2020'de 500 kişilik yeni istihdam sağlayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 10:56 | Son Güncelleme

Emin Grup İcra Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün: - "Eminevim ve Eminotomotiv olarak 2019 yılında yüzde 60 büyüdük. 120 şubemiz ile tüm Türkiye'de hizmet veriyoruz. 2020 yılında 150. şubemizi açmayı planlıyoruz" - "2018 sonunda 900'lerde olan çalışan sayımız, 2019 sonu itibarıyla Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısı ile yüzde 120 civarı artışla 2 bin seviyelerine geldi. Bu yıl 500 yeni arkadaşımızın aramıza katılmasını bekliyoruz" - "2019 yılında 1,5 milyar dolarlık sözleşme yaptık. 60 bin müşterimiz, 2019 yılında sisteme kaydoldu. Şu an 140 bin müşterimiz, araç veya ev teslimat sırasını bekliyor" - "Şu an yüzde 1 faiz ile 10 yıl vadeli kredi çektiğinizde 480 bin lira civarında bir geri ödeme yapıyorsunuz. Bizim sistemimiz ise sabit. Ana para artı yüzde 10 organizasyon ücreti... 480 bin liralık maliyet insanlara yüksek geldiği için bize geliyorlar" - Emin Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Üstün: - "(Malezya'dan bir heyet) Bu sistemin kendi ülkelerinde uygulanması için bizden yardım talebinde bulundu. İnşallah yakın zamanda sistemi ihraç etmeye başlayacağız"

İSTANBUL(AA) - FURKAN GENÇOĞLU - Emin Grup İcra Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, Eminevim ve Eminotomotiv olarak geçen yıl yüzde 60 büyüdüklerini, 120 şube ile tüm Türkiye'de hizmet verdiklerini ve bu yıl 150. şubelerini açmayı planladıklarını ifade ederek, "2018 sonunda 900'lerde olan çalışan sayımız, 2019 sonu itibarıyla Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısı ile yüzde 120 civarı artışla 2 bin seviyelerine geldi. Bu yıl 500 yeni arkadaşımızın aramıza katılmasını bekliyoruz." dedi.

Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faizsiz sistemin son zamanlarda en hızlı büyüyen alanların başında geldiğini vurguladı.

Geçen yıl sektörün yüzde 50, sektörün kurucusu olan Eminevim'in ise yüzde 60 büyüme gösterdiğini kaydeden Üstün, "2019'da 21 bin teslimat yaparak sektörde bir yıl içinde yapılan en fazla teslimatı gerçekleştirdik. Ailelerimizi ev ve araç sahibi yaptık. Teslimatlar ile yıllık 3,5 milyar lirayı Türkiye ekonomisine kazandırdık. 2019 yılında 1,5 milyar dolarlık sözleşme yaptık. 60 bin müşterimiz geçen yıl sisteme kaydoldu. Şu an 140 bin müşterimiz, araç veya ev teslimat sırasını bekliyor. Bu da 6-7 yıllık süre içerisinde Türkiye ekonomisine 35 milyar liranın üzerinde bir katkı sağlanacağını gösteriyor." şeklinde konuştu.

- "Sistemin en büyük özelliği, tasarrufa dayalı bir el birliği sistemi olması"

A. Sefa Üstün, 2018 yılında faizlerin artması ile sistemin daha cazip hale geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"300 bin liralık ev almak isteyen kişi, 10 yıllık vadede 600 bin liradan fazla ödeme yapmak durumunda kalıyordu. Bizim sistemimizde ise sadece yüzde 10 organizasyon bedeli koyuyoruz. Yani toplamda 330 bin lira bir geri ödeme sağlamış oluyorlar. Bu sistem ile müşterilerimiz, araç ve konut ihtiyaçlarını daha ucuza temin etmiş oluyorlar. Şimdi faizler düşmeye başladı. Fakat bizim sistemimiz yine avantajlı. Şu an yüzde 1 faiz ile 10 yıl vadeli kredi çektiğinizde 480 bin lira civarında bir geri ödeme yapıyorsunuz. Bizim sistemimiz ise sabit. Ana para artı yüzde 10 organizasyon ücreti... 480 bin liralık maliyet insanlara yüksek geldiği için bize geliyorlar.

Bizi tercih edenler, genelde dar ve orta gelir grubundan insanlar. Bu sistemin en büyük özelliği, tasarrufa dayalı bir el birliği sistemi olması. Ev ve araç sahibi olmak isteyen insanlar, belli bir süre tasarruf ediyorlar, tasarrufları sonucu belli bir birikim elde ediyorlar. Biz farklı ödeme seçenekleri sunuyoruz. Artan taksit ödeme sistemleri var. Bu sistemde teslimat tarihi daha erken oluyor. Sabit taksit ödeme sisteminde ise teslimat tarihi biraz daha ötelenmiş oluyor."

- "2020 yılında da yüzde 30 büyüme bekliyoruz"

Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Üstün, şu an kampanya döneminde olduklarını ve 120 aylık vadede 30. ayda müşterilerine ev teslimatlarını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Üstün, Emin Grup'un 7 farklı alanda hizmetlerini sürdürdüğünü ifade ederek, "Eminevim ve Eminotomotiv olarak 2019 yılında yüzde 60 büyüdük. 120 şubemiz ile tüm Türkiye'de hizmet veriyoruz. 2020 yılında 150. şubemizi açmayı planlıyoruz. 2018 sonunda 900 civarında olan çalışan sayımız, 2019 sonu itibariyle Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısı ile yüzde 120 civarı bir artışla 2 bin seviyelerine geldi. Bu yıl 500 yeni arkadaşımızın aramıza katılmasını bekliyoruz. 2020 yılında da yüzde 30 büyüme bekliyoruz." diye konuştu.

- "1991 yılından beri yaklaşık 155 bin insanımıza ev ve otomobillerini teslim ettik"

Emin Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Üstün ise faizsiz el birliği sisteminin Türk milletinin genlerinde bir sistem olduğunu belirterek, "Ağabeyim Emin Üstün, bunu keşfetti ve bugünlere getirdi. 1991 yılından beri yaklaşık 155 bin insanımıza ev ve otomobillerini teslim ettik. 140 bini aşkın müşterimiz, ödemelerini aylık olarak gerçekleştiriyor. Sektörün hacmi yıllık 30 milyar TL'yi buluyor. Türkiye'de en önemli problemlerden biri halkın tasarrufa yönelmemesiydi. Bu sayede tasarrufa yönelerek birikim yapmaya başladılar. Bu sistemin her eve girmesi gerekir. Türkiye'de faizle ilgili problemi aşmanın en büyük noktası, faizsiz el birliği sisteminin desteklenmesidir." dedi.

- "Hac fonumuzu da kurduk ve işlerlik kazandırdık"

Malezya'dan bir heyetin geçen yıl kendilerini ziyaret ettiğini anlatan Üstün, şunları kaydetti:

"Bu sistemin kendi ülkelerinde uygulanması için bizden yardım talebinde bulundular. İnşallah yakın zamanda sistemi ihraç etmeye başlayacağız. Biz hac fonumuzu da kurduk ve işlerlik kazandırdık. Hacı adaylarımız kaydoluyor ve bir miktar altın koyuyor. Düzenli ödemelerini yaptıktan sonra hac kendilerine çıkınca biz hac bedellerini teslim ediyoruz. Planlı ve programlı bir şekilde ibadetlerini rahatça yerine getirebiliyorlar. Dayanışma ve el birliği sistemimizi hac ibadetinin yerine getirilmesi noktasında uyguluyoruz."

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