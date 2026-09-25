Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması

Emlak Katılım, KAP'a yaptığı bildirimde Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladığını bildirmişti.

Emlak Katılım'dan yapılan KAP açıklamasında "Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın devralınması için gerekli başvurular yapıldı, sürecin kısa sürede tamamlanması bekleniyor" denildi.

Bu kapsamda, pay devir işlemleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde, ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaylara ilişkin başvuruların yapıldığı bildirildi.

İZİNLER SONRASI İŞLEMLER EN KISA SÜREDE YAPILACAK AÇIKLAMASI

Emlak Katılım, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasının ardından pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu.