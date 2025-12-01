Emlak vergisinde cezasız ödeme için son gün! Mesai bitiminde süre bitiyor

Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinin son günü bugün. Ödemeler, belediyeler ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Vergisini zamanında ödemeyenlere yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.

İKİ TAKSİTLE ÖDENİYOR

Gayrimenkul sahiplerinin her yıl iki taksitte ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinde son günler yaklaşıyor. Bina, arsa ve iş yerleri gibi taşınmazlara ait ikinci taksit ödemelerinin süresi 1 Aralık mesai bitimiyle sona eriyor.

CEZASI NE KADAR?

Mükellefler yükümlü oldukları süre içinde gerekli ödemeleri yapmazsa aylık yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanıyor. Ödemenin zamanında yapılmaması ileride daha büyük ücretler ödemeye neden olabiliyor.

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLANLAR

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisini ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisini birden fazla yöntemle ödeyebilirsiniz. İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor. Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.