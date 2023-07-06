Emre Kurttepeli SeedCamp’a konuşmacı olarak katıldı

Seedcamp gibi Avrupa’nın en büyük melek yatırımcı ağının İTÜ’ye gelmesi Türkiye’deki girişimcilerle Avrupa’daki yatırımcılar arasında önemli bir köprü olması yönünden çok dikkat çekicidir.

Seedcamp Avrupa’nın en büyük girişim geliştirme ve kuluçka merkezlerinden biridir. Her yıl 2000’in üzerinde başvuru kabul ediyor ve bunların yaklaşık 200 tanesine akıl hocalığı, 20 tanesine ise yatırım yapan Seedcamp, her yıl düzenlediği etkinlikler sayesinde girişimcilere kendilerini anlatma imkanı da sağlıyor.



