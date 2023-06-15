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Emre Kurttepeli 'Türk Girişim Ekosistemi' etkinliğine açılış sohbeti konuğu olarak katıldı

15.06.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkinlik Ekim ayında Workinton Levent 199 adresinde gerçekleşti. Emre Kurttepeli Açılış Sohbeti Konuğu Olarak “Türk Girişim Ekosistemi” Etkinliğine Katıldı.

Emre Kurttepeli 'Türk Girişim Ekosistemi' etkinliğine açılış sohbeti konuğu olarak katıldı

Etkinlikte Türkiye Girişim Ekosisteminin üçüncü Çeyrek rakamları konuşuldu. “Türk Girişim Ekosistemi” Etkinliğinde, 3. çeyrekte gerçekleşen yatırımlar, exit hikayeleri ve dikkatimizi çeken girişimlerin tamamı konuşuldu.


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Emre Kurttepeli

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