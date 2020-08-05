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Emtia yatırımcısı gümüşle kazandı! Gümüşün yükselişi sürüyor! Gümüş fiyatları ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.08.2020 15:37 | Son Güncelleme

Altının yükselişinin yanı sıra emtia yatırımcısı için gümüş de güvenli bir liman olarak görülmeye başladı. Son günlerde kazandırmaya devam eden gümüşün yükselişi sürüyor. Emtia yatırımcısı ilk yarıda gümüşle kazandı. Peki, gümüş fiyatları ne kadar? Gümüş neden yükseliyor? İşte detaylar...

Emtia yatırımcısı gümüşle kazandı! Gümüşün yükselişi sürüyor! Gümüş fiyatları ne kadar?

Son dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım araçlarından bir tanesi olarak gümüş de öne çıkıyor. Emtia piyasası içinde geçen ay itibarıyla yatırımcısına %33,1 ile en çok gümüş kazandırdı. Yalnızca mısır yatırımcısının kaybettiği bilgisi kaydedildi. Bu gelişmenin ardından gümüş fiyatları çok daha fazla merak ediliyor. Gümüşün yükselişi yatırımcıların gözlerini gümüş fiyatlarına çevirdi.

Gümüş neden yükseliyor?

Emtia piyasasına bakıldığında temmuz ayında yatırımcılara %33,1 ile en çok gümüş kazandırdı. Bu gelişmenin ardından analistlerden gelen gümüş yorumları merak ediliyor. Analistlerin 2020 gümüş yorumları doğrultusunda gümüş güvenli liman olarak görülüyor. Aynı zamanda analistler tarafından yapılan gümüş fiyatları yorumlar ve değerlendirmelerine göre gümüş arzı konusunda son dönemde görülen problemler; gümüş fiyatları üzerinde etkili olan en önemli etkenler arasında bulunuyor.

Gümüş fiyatları ne kadar?

Yükseliş haberlerinin sürmesiyle beraber yatırımcılar gümüş ne kadar sorusunu sormaya başladı. Gümüşün gramı 2020 itibarıyla en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Gümüşün gramı ne kadar sorusuna yanıt olarak; geçtiğimiz günü 5,76 TL ile kapatan gümüşün gramı, bugün itibarıyla 6,06 TL’ye yükseldi. Dolayısıyla gümüş 6 TL’nin hemen üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

Gümüş fiyatları ne olur?

Ocak-Temmuz dönemine bakıldığında yatırımcıya en çok kazandıran emtia %35,7 ile gümüş oldu. Yatırımcılar gümüş ne olur sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Gümüş fiyatları üzerindeki bu yükseliş grafiği gümüşün yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. Aynı zamanda gümüş arzı konusunda son dönemde gözlenen problemler; gümüş fiyatları performansının da yükselmesine neden oluyor. Yıllık bazda gümüşten sonra altın da %30 değer kazandı.

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