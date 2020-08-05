Emtia yatırımcısı gümüşle kazandı! Gümüşün yükselişi sürüyor! Gümüş fiyatları ne kadar?

Son dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım araçlarından bir tanesi olarak gümüş de öne çıkıyor. Emtia piyasası içinde geçen ay itibarıyla yatırımcısına %33,1 ile en çok gümüş kazandırdı. Yalnızca mısır yatırımcısının kaybettiği bilgisi kaydedildi. Bu gelişmenin ardından gümüş fiyatları çok daha fazla merak ediliyor. Gümüşün yükselişi yatırımcıların gözlerini gümüş fiyatlarına çevirdi.

Gümüş neden yükseliyor?

Emtia piyasasına bakıldığında temmuz ayında yatırımcılara %33,1 ile en çok gümüş kazandırdı. Bu gelişmenin ardından analistlerden gelen gümüş yorumları merak ediliyor. Analistlerin 2020 gümüş yorumları doğrultusunda gümüş güvenli liman olarak görülüyor. Aynı zamanda analistler tarafından yapılan gümüş fiyatları yorumlar ve değerlendirmelerine göre gümüş arzı konusunda son dönemde görülen problemler; gümüş fiyatları üzerinde etkili olan en önemli etkenler arasında bulunuyor.

Gümüş fiyatları ne kadar?

Yükseliş haberlerinin sürmesiyle beraber yatırımcılar gümüş ne kadar sorusunu sormaya başladı. Gümüşün gramı 2020 itibarıyla en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Gümüşün gramı ne kadar sorusuna yanıt olarak; geçtiğimiz günü 5,76 TL ile kapatan gümüşün gramı, bugün itibarıyla 6,06 TL’ye yükseldi. Dolayısıyla gümüş 6 TL’nin hemen üzerinde işlem görmeye devam ediyor.