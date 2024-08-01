En az 15 bin TL! Emeklilere çifte promosyon imkanı: Daha yüksek emekli promosyonu için detaylar netleşti

Emekli maaş promosyonları emekli maaş zammı sonrasında milyonlarca emeklinin gündeminde kalmaya devam ediyor. En düşük emekli aylığı ödemesi Temmuz ödeme dönemi itibariyle 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkmasının ardından fırsatlar da arttı. Bu kapsamda mevcut kampanyalara göre, aylığı 10 bin liranın altında olanlar 5 bin- 17 bin lira, aylığı 10 bin-14 bin 999 lira arasında olanlar 8 bin-20 bin lira, aylığı 15 bin-19 bin 999 lira arasında olanlar 10 bin-22 bin lira, aylığı 20 bin lira üzeri olanlar da 12 bin-24 bin lira arasında promosyon alabiliyor.

Ancak belirli şartları sağlayan emeklilere ve emekli yakınlarının çift maaş hakkı bulunuyor. Bu kişiler çift promosyon da alabiliyor. Peki bu imkanlardan yararlanmak için neler gerekiyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

VEDAT EDEN EŞ MAAŞININ YÜZDE 75’İ ÖDENİYOR

Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, bir sigortalı vefat ettiğinde eğer sigortalılık süresi uygunsa eşine aylık bağlanıyor. Burada kadın ya da erkek olunması fark etmiyor. Dul kalan eşin çalışıp çalışmaması, emekli olup olmaması da etkilemiyor. Fakat kişi emekli ise ya da çalışıyor ise bağlanacak aylığın oranı düşüyor. Çalışmayan ya da emekli olmayan kişiye, vefat eden eşinin aylığının yüzde 75'i veriliyor. Dul kalan kişi, çalışan ya da emekli ise, vefat eden eşinin aylığının yüzde 50'sini alıyor.

1800 PRİM GÜNÜ ŞARTI

Vefat eden sigortalılar belli bir prim tutarını tamamlanmışsa aylıkları hak sahibi yakınlarına bağlanıyor. Burada en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya SSK sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıl sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor.

DUL VE YETİM AYLIĞI 2024 TEMMUZ SONRASI DEĞİŞTİ

En düşük emekli maaşının 12.500 TL olması ile eşi vefat edene ölüm aylığı oranı yüzde 50 ise 6 bin 250, yüzde 75 ise 9 bin 375 liradan az aylık ödemesi yapılacak. Hem emekli aylığı hem eşinden maaş alan kişiye bu kapsamda en az 18 bin 750 lira ödenecek.

ÇİFTE PROMOSYON ALABİLİRSİNİZ

Bunun için aylıkların farklı bankalardan alınması gerekiyor. İki ayrı dosyadan maaş alanlar farklı bankalardan ayrı ayrı başvurarak iki promosyon alabiliyor. İki maaşın da aynı bankadan alınması halinde ise tek promosyon veriliyor.

Bu durumda promosyonun tutarı maaş tutarları toplamına göre hesaplanıyor. Örneğin; kendi emekliliğinden 15 bin lira aylık alan, eşinden de 9 bin 500 lira ölüm aylığı bulunan kişi, iki ödemeyi de aynı bankadan alıyorsa, 24 bin 500 liranın olduğu maaş dilimi üzerinden en az 12 bin promosyon alabilecek.

EN AZ 15 BİN TL EDİYOR

Eğer bu ödemeleri ayrı bankadan alırsa kendi aylığı için en az 10 bin, ölüm aylığı için en az 5 bin lira olmak üzere en az 15 bin lira promosyondan yararlanabilecek. Bu tutar seçtiği bankaya göre artabilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ DE ÇİFT Mİ?

İkramiye ise iki ayrı ödeme alanlara en yüksek ödemeye imkan veren tek dosya üzerinden yatırılıyor. Kişi hem emekli hem ölüm aylığı alıyorsa, kendi emekliliğinden dolayı 3'er bin lira bayram ikramiyesi alabiliyor.

Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye bayram başına emekli aylığı kapsamında 3 bin lira ödeniyor. Bu kişi Ramazan Bayramı öncesi 3 bin, Kurban Bayramı öncesi 3 bin lira olmak üzere yıllık 6 bin lira alıyor.

İŞTE 11 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek.

Banka promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yapıyor. Müşterilerinin 2022 yılına ilişkin devam eden emekli promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınabileceğini belirten banka, 2024 emekli promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarlarının da sistemsel olarak mahsup edildiğini de belirtiyor.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar emekli promosyon ödemesinden faydalanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

HALKBANK

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Emekli Promosyon Tutarı

• 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

• 15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

• 20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TL

ING

ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu veriyor.

Banka, emekli aylığını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilineceğini de belirtiyor. Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da, emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini de ekliyor.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı

• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

• 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

• 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli promosyon ödemesi yapılıyor.

DENİZBANK

Denizbank, emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.

Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Standart Emekli Promosyonu

• 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL

• 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

• 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

• 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL

FİBABANKA

Fibabanka, 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.

Yapılacak emekli promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:

• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL

• 10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL

• 15.000 - 20.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL

• 20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanıyor. Kampanya 28 Mart – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerlidir.

Banka 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden ve promosyona esas emekli aylığını İş Bankası hesabına aktaran emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.

Emekli Maaşı Tutar Aralığı - Emekli Promosyon Tutarı

• 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için 5.000 TL

• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar için 8.000 TL

• 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar için 10.000 TL

• 20.000 TL ve daha fazla olanlar için 12.000 TL

QNB FİNANSBANK

15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.

• Aylık Maaş Tutarı 0 - 9.999 TL olanlar için 6.250 TL

• Aylık Maaş Tutarı 10.000 - 14.999 TL olanlar için 10.000 TL

• Aylık Maaş Tutarı 15.000 - 19.999 TL için 12.500 TL

• Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere 14.500 TL'ye varan nakit emekli promosyon ve ödül fırsatı sunuyor. Bankaya davet edeceğiniz her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödülü.

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans'tan aracılığıyla alan emeklilere;

• 9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL

• 10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL

• 15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL

• 20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL emekli promosyon ödemesi yapılacak.

VAKIFBANK AĞUSTOS 2024 EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI

Resmi siteden yapılan duyuruda şu bilgiler paylaşıldı:

Maaşını VakıfBank’a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL’ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve/veya Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL’ye, 12 ayda 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı.

• Kampanyadan 1 Temmuz-30 Eylül 2024 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

• Mevcut maaş alan SGK emekli müşterilerimiz kampanyaya dahil olmayacaktır.

• Mevcut 12.000 TL nakit promosyona ek olarak, VakıfBank Emekli Troy logolu Bankomat Kart ve/veya VakıfBank Emekli Troy logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, 12 ay boyunca yapacakları alışverişlerden aylık kart bazında (Banka kartı ve Kredi Kartı ayrı ayrı olmak üzere) 500 TL, yıllık toplamda 6.000 TL; her iki kart kullanıldığında ise aylık en fazla toplam 1.000 TL, yıllık en fazla toplam 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacaktır.

• Kampanya müşteri bazında geçerli olup, bir müşteri Emekli Troy Bankomat Kartı ile kampanyadan aylık en fazla 500 TL, yıllık en fazla 6.000 TL; benzer şekilde VakıfBank Emekli Troy Kredi Kartı ile aylık en fazla 500 TL, yıllık en fazla 6.000 TL; her iki kartı ile her ay alışveriş yapan bir müşteri aylık en fazla toplam 1.000 TL, yıllık en fazla toplam 12.000 TL nakit ödeme hakkı kazanabilir.