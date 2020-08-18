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En az 625 TL ek kazanç! Emekliye ikinci promosyon ne zaman verilecek? Emekliye promosyon veren bankalar ve emekli promosyon ücretleri 2020

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.08.2020 16:22 | Son Güncelleme

Emekliler promosyon ödemeleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Şimdi emekliye ikinci promosyon ne zaman verilecek sorusuna yanıt aranıyor. Emekli maaşını 3 sene boyunca aynı bankadan alma sözü veren vatandaşlara promosyon ödemesi yapılıyor. Peki, emekli promosyon şartları neler? İşte emekliye promosyon veren bankalar ve emekli promosyon ücretleri 2020 ile ilgili merak edilenler...

En az 625 TL ek kazanç! Emekliye ikinci promosyon ne zaman verilecek? Emekliye promosyon veren bankalar ve emekli promosyon ücretleri 2020

Emekli vatandaşlar ek kazanç elde etmek için bankalar tarafından sunulan emekli promosyonları hakkında araştırma yapıyor. Emekliye ikinci promosyon ne zaman konusu en çok araştırılan konulardan bir tanesi oldu. Bankalar 3 yıl boyunca emekli maaşını o bankadan alma sözü veren vatandaşlara emekli promosyon ödemesi yapıyor. Peki, emekli promosyon 2020 ne kadar? Promosyon emekli 2020 ne zaman verilecek? İşte tüm detaylar...

EMEKLİYE İKİNCİ PROMOSYON NE ZAMAN?

Emekliler için ikinci promosyon fırsatı devam ediyor. Emekli aylığı henüz bağlanan vatandaşlar da bu fırsattan faydalanabiliyor. Emekli maaşı almaya başlayan tüm vatandaşlar bir banka seçimi yaparak promosyon alma hakkı kazanıyor. Emekli promosyon nasıl alınır konusu da araştırılıyor. Bunun için kampanya şartlarını yerine getirmek ve 3 yıl boyunca maaşın o bankadan alınacağının taahhüdünün verilmesi yeterli oluyor.

Promosyon emekli ne zaman konusunda vatandaşların yaptığı araştırmalar da devam ediyor. Emekli promosyon ödemeleri ne zaman ile ilgili olarak 2017 yılının Şubat ayında hayata geçen uygulamada yapılacak ikinci ödemeler, vatandaşların 3 yıllık taahhüt sürelerinin dolmasının ardından yeniden gerçekleştirilecek. Dolayısıyla taahhüd verdiği bankayla çalışma süresi 3 yılı dolan vatandaşlar ikinci ödemeyi alabiliyor. 2018 yılında ilk promosyonunu almış olan vatandaşlar ise 2021 yılında ikinci promosyonlarını hak edebilecek.

EMEKLİ PROMOSYON ŞARTLARI

2020 emekli promosyonu ne zaman alınacağı ilk promosyonun alınma tarihine göre değişirken emekli aylığı bağlanmış olan vatandaşlar, seçtikleri banka aracılığıyla, o bankanın koşullarına göre ödeme alabiliyor. Promosyonların tutarları, bankaların sunduğu kampanyalara göre farklılaşıyor. Ancak özellikle 3 yıl maaş alma taahhüdü vermek gerekiyor. Dolayısıyla emekli promosyon ne kadar konusunda bankalarla görüşmek ve sundukları farklı imkanları öğrenmek gerekiyor. Bu yöntemle ek ödemeler de gerçekleştirilebiliyor.

Emekli promosyon alma şartları vatandaşların 3 yıl dolmadan o bankadan ayrılmasına da imkan tanıyabiliyor. Ancak bunun için kredi kullanmamış olunması ve kalan sürenin promosyonunun iade edilmesi bekleniyor. Maaş yatırılması istenen banka seçildikten sonra bankanın şubesine gitmek ve başvuru yapmak yeterli oluyor. Aynı zamanda e-devlet üzerinden de banka seçimi yapılabiliyor.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Emekli vatandaşlar tarafından emekli promosyon ücretleri 2020 de araştırılıyor. Emekli maaşı 1500 TL ile 2500 TL arasında olan vatandaşlar en az 625 TL 2020 emekli promosyon ödemesi almaya hak kazanıyor. Emekli maaşı 2500 TL üstünde olan vatandaşlar ise en 750 TL alabiliyor. Tutarlar emekli promosyon veren bankalar tarafından yapılan kampanyalara göre değişkenlik gösteriyor. Banka promosyonları emekli maaşına göre değişkenlik gösterdiği için vatandaşların emeklilere promosyon ödemesi yapan bankaların yaptığı kampanyaları detaylı şekilde incelemesi gerekiyor.

Bu doğrultuda hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Garanti BBVA, 1500 TL’ye kadar emekli maaşlarına 800 TL, 1500-2500 TL arasındaki maaşlara 1000 TL, 2500 TL ve üstündeki emekli maaşlarına ise 1200 TL ödeme yapıyor. Promosyon banka seçenekleri arasında Halkbank da bulunuyor. Brüt 1500 TL’ye kadar olan emekli maaşlarına 500 TL, 1500-2500 TL arasındakilere 625 TL, 2500 TL ve üstündeki maaşlara ise 750 TL ödeniyor. Banka promosyonları emekli maaşı için ING Bank’ta da farklılaşıyor. Banka, 2250 TL’ye kadar promosyon kampanyaları sunuyor. Şekerbank’ta 375 TL ile 450 TL arasında değişkenlik gösteren ek promosyonlar ödenebiliyor. Çeşitli kampanyalarla farklı ek ödemeler de alınabiliyor.

TEB emekli maaşı 999 TL’ye kadar olan vatandaşlara 850 TL, 1000-1999 TL arasındakilere 925 TL, 2000 TL üzerindekilere ise 1000 TL ödeme yapabiliyor. QNB Finansbank’ta bir bankacılık ürünü kullanıldığında 1250 TL’ye varan promosyonlar alınabiliyor. Yapı Kredi, 1000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapabiliyor. Ziraat Bankası ise 1500 TL’ye kadar olan emekli maaşları için 500 TL, 1500-2000 TL arasındaki emekli maaşları 625 TL, 2500 TL ve üstündekiler için ise 750 TL promosyon ödemesi sunuyor. Emekliye en çok promosyon veren bankalar sundukları kampanyalar ve şartlarla farklılaştığı için vatandaşların emekli promosyonları için detaylı araştırma yapması gerekiyor.

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