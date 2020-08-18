En az 625 TL ek kazanç! Emekliye ikinci promosyon ne zaman verilecek? Emekliye promosyon veren bankalar ve emekli promosyon ücretleri 2020

Emekli vatandaşlar ek kazanç elde etmek için bankalar tarafından sunulan emekli promosyonları hakkında araştırma yapıyor. Emekliye ikinci promosyon ne zaman konusu en çok araştırılan konulardan bir tanesi oldu. Bankalar 3 yıl boyunca emekli maaşını o bankadan alma sözü veren vatandaşlara emekli promosyon ödemesi yapıyor. Peki, emekli promosyon 2020 ne kadar? Promosyon emekli 2020 ne zaman verilecek? İşte tüm detaylar...

EMEKLİYE İKİNCİ PROMOSYON NE ZAMAN?

Emekliler için ikinci promosyon fırsatı devam ediyor. Emekli aylığı henüz bağlanan vatandaşlar da bu fırsattan faydalanabiliyor. Emekli maaşı almaya başlayan tüm vatandaşlar bir banka seçimi yaparak promosyon alma hakkı kazanıyor. Emekli promosyon nasıl alınır konusu da araştırılıyor. Bunun için kampanya şartlarını yerine getirmek ve 3 yıl boyunca maaşın o bankadan alınacağının taahhüdünün verilmesi yeterli oluyor.

Promosyon emekli ne zaman konusunda vatandaşların yaptığı araştırmalar da devam ediyor. Emekli promosyon ödemeleri ne zaman ile ilgili olarak 2017 yılının Şubat ayında hayata geçen uygulamada yapılacak ikinci ödemeler, vatandaşların 3 yıllık taahhüt sürelerinin dolmasının ardından yeniden gerçekleştirilecek. Dolayısıyla taahhüd verdiği bankayla çalışma süresi 3 yılı dolan vatandaşlar ikinci ödemeyi alabiliyor. 2018 yılında ilk promosyonunu almış olan vatandaşlar ise 2021 yılında ikinci promosyonlarını hak edebilecek.