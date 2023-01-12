En az asgari ücret kadar maaş veriliyor! Askerliği uzatana 51 bin TL ödenecek: Sigorta primi, görev tazminatı...

Zorunlu askerlik süresi Haziran 2019'da erbaş ve erler için 6 aya indirilmiş, yedek subay ve yedek astsubaylar için ise 12 ay olarak belirlenmişti. Ancak sistem zorunlu 6 aylık vatani görevini tamamladıktan sonra süreyi uzatarak askeriyede para kazanma ve kariyer yapma imkanı da sağlıyor. Erbaş ve erlerden isteyen, terhise hak kazandığı tarihten itibaren askerliğini 6 ay daha uzattığında, uzatma döneminde en az asgari ücret kadar maaş veriliyor.
Ödemelerde asgari ücret zammı belirleyici oluyor. 31 Aralık’a kadar net ödenen tutar 5 bin 500 liraydı. 1 Ocak itibarıyla bu tutar yüzde 55 artışla 8 bin 500 liraya yükseldi. Askerliği uzatan er ve onbaşıya bu tutarda ödeme yapılıyor. Çavuşlarda ödeme bunun üstünde belirleniyor. Yani askerliğini uzatanların eline 6 ayda en az 51 bin lira geçiyor. Ayrıca ikinci 6 aylık dönemde sigorta primini de devlet ödüyor. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır gibi illerdeki sınır (hudut) birliklerinde görev yapanlara ilave ödeme, görev tazminatı veriliyor.