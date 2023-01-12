FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. En az asgari ücret kadar maaş veriliyor! Askerliği uzatana 51 bin TL ödenecek: Sigorta primi, görev tazminatı...

En az asgari ücret kadar maaş veriliyor! Askerliği uzatana 51 bin TL ödenecek: Sigorta primi, görev tazminatı...

12.01.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askere gidecek binlerce yükümlüyü ilgilendiriyor. Normal süresi 6 ay olan askerliği, 6 ay daha uzatarak 1 seneye tamamlayana 51 bin TL ödenecek. Er ve erbaşlar için aylık olarak en az asgari ücret düzeyinde ödenecek maaşın yanı sıra ikinci 6 aylık dönemde sigorta primini de devlet ödüyor. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır gibi illerdeki sınır birliklerinde görev yapanlara ilave ödeme, görev tazminatı veriliyor.

En az asgari ücret kadar maaş veriliyor! Askerliği uzatana 51 bin TL ödenecek: Sigorta primi, görev tazminatı...

Zorunlu askerlik süresi Haziran 2019'da erbaş ve erler için 6 aya indirilmiş, yedek subay ve yedek astsubaylar için ise 12 ay olarak belirlenmişti. Ancak sistem zorunlu 6 aylık vatani görevini tamamladıktan sonra süreyi uzatarak askeriyede para kazanma ve kariyer yapma imkanı da sağlıyor. Erbaş ve erlerden isteyen, terhise hak kazandığı tarihten itibaren askerliğini 6 ay daha uzattığında, uzatma döneminde en az asgari ücret kadar maaş veriliyor.

iStock-1183831078

6 AY İÇİN 51 BİN LİRA VE GÖREV TAZMİNATI

Ödemelerde asgari ücret zammı belirleyici oluyor. 31 Aralık’a kadar net ödenen tutar 5 bin 500 liraydı. 1 Ocak itibarıyla bu tutar yüzde 55 artışla 8 bin 500 liraya yükseldi. Askerliği uzatan er ve onbaşıya bu tutarda ödeme yapılıyor. Çavuşlarda ödeme bunun üstünde belirleniyor. Yani askerliğini uzatanların eline 6 ayda en az 51 bin lira geçiyor. Ayrıca ikinci 6 aylık dönemde sigorta primini de devlet ödüyor. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır gibi illerdeki sınır (hudut) birliklerinde görev yapanlara ilave ödeme, görev tazminatı veriliyor.

iStock-94368330

SAĞLANAN DIĞER HAKLAR NELER?

  • Askerliğini yapanlara ve yapmakta olanlara sağlanan diğer haklar ise şöyle:
  • Muhtaç asker ailelerine yardım.
  • Askeri öğrenci temininde ilave puan.
  • Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) yaptığı konutların tahsisinde öncelik.
  • Hizmette geçen süre içinde kamunun ve belediyelerin işlettiği deniz ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma.
  • Hizmette geçen süre içinde müze ve ören yeri gibi yerlerden ücretsiz yararlanma.
  • İkinci altı ay askerlik yapanlar için hizmet borçlanmasına esas prim ödemelerinin devlet tarafından karşılanması.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seyyanen zam yapılacak: 4 bin 125 TL hesaplara yatacak! Seyyanen zam yapılacak: 4 bin 125 TL hesaplara yatacak!
Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL! Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL!
2022'de emekli olanlara 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek2022'de emekli olanlara 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek
Anahtar Kelimeler:
askerlik

En Çok Okunan Haberler

Her şey derbi sonrası oldu! G.Saraylılar bile dondu kaldı... F.Bahçe'den yılın sürprizi

Her şey derbi sonrası oldu! G.Saraylılar bile dondu kaldı... F.Bahçe'den yılın sürprizi

Ukrayna'ya büyük destek! "Bunu uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar"

Ukrayna'ya büyük destek! "Bunu uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar"

Memur ve emeklilier dikkat! Meclis'ten geçti

Memur ve emeklilier dikkat! Meclis'ten geçti

Sıfır konut projesinin ardından ikinci el konutlar için kampanya yolda! İşte masadaki faiz oranları

Sıfır konut projesinin ardından ikinci el konutlar için kampanya yolda! İşte masadaki faiz oranları

EYT'liye 25 bin lira maaş promosyonu! İlk üç güne dikkat!

EYT'liye 25 bin lira maaş promosyonu! İlk üç güne dikkat!

Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL!

Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.