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'En büyük üzüntüm...' İmamoğlu'ndan 'deprem' paylaşımı! 'Avukatımın gelmesiyle şimdi ifade edebiliyorum'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
23.04.2025 16:18
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İstanbul'daki 6.2'lik deprem çok sayıda ilde şiddetli hissedildi ve paniğe neden oldu. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 12.49'da meydana gelen depremin ardından peş peşe büyüklükleri 3.5 ile 4.9 arasında değişen çok sayıda deprem oldu. Depremin ardından yetkililerden peş peşe açıklamalar gelirken Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

'En büyük üzüntüm...' İmamoğlu'ndan 'deprem' paylaşımı! 'Avukatımın gelmesiyle şimdi ifade edebiliyorum'

Türkiye, 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremle büyük panik yaşadı. İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde hissedilen, Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen depremin ardından sarsıntılar sürdü. Panik yaşayan vatandaşların gözü yetkililerin yaptığı açıklamalara çevrilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ana kadar can kaybı olmadığını belirtip yapılan taramalara göre yerleşim olan bina çökmesinin de olmadığını duyurdu. Öte yandan Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Avukatımın gelmesiyle birlikte, yaşanan depreme dair duygularımı şimdi ifade edebiliyorum.

En büyük üzüntüm, hayatını İstanbul’u afet odaklı planlamaya adayan, bunun mücadelesini veren yöneticiler ve şehir plancılar olarak bu zor günde sizlerle olamamaktır.

İlk tespitlerde herhangi olumsuz vaka olmaması sevindirdi. Tüm İBB ekiplerimiz teyakkuz halinde, tüm devlet kurumlarıyla koordineli şekilde görev başındalar.

İstanbul depremi ile ilgili mücadele, kurumlarımızın tamamının üstünde büyük bir beka mücadelesidir. Deprem meselesi seçim kazanmaktan, koltuk hırsından çok daha büyük bir meseledir. Bu nedenle acilen birliğe, beraberliğe, dayanışmaya ve ortak akla ihtiyacımız vardır.

Depremle mücadele konusunda merkezi hükümetle birlikte çalışabilmek adına muhtelif önerilerimiz oldu.

Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim ki; kentsel dönüşümden altyapı ve üst yapı güçlendirmelerine, yeşil alanlardan ulaşıma, doğanın korunmasından kentsel gelişim prensiplerine, finansmandan bütün kurumlarla iş birliğine, İstanbul ve yakın bölgesini kapsayan geniş çaplı bir çalışma zorunluluktur.

Ulusal ve uluslararası seferberlik duygusuyla, İstanbul Deprem Konseyi önerimiz mutlaka harekete geçirilmelidir.

Kanal İstanbul ve benzeri ihanet projelerinden İstanbul’u uzak tutarak devletimiz ve milletimiz için beka problemi olan İstanbul Depremine ve sonuçlarına hızlıca hazırlanmalıyız.

Milletimize geçmiş olsun"

imamoğluiç

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deprem Ekrem İmamoğlu son dakika
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