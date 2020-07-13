En çok kazandıran yatırım araçları açıklandı! 2008'de parayı ona yatırsaydınız...

İnsanlar paralarının birikmesini ister. Güvenli ve bol kazançlı bir yatırım aracı bulmakta da zorlanır. Çoğu insan kulaktan dolma bilgilerle parasını yatırır ve bazen de kaybeder. Böyle mağduriyetler yaşamamak için yazımızda herkese en uygun olan yatırım araçlarını sıraladık. Ne kadar güvenilir olduğunu ve ne kadar kazanç sağlayacağınızı belirttik.
Yatırım araçları, insanların elinde tuttuğu nakit parayı bir madene ya da borsada bir tahvile çeviren ve paranın artmasına olanak sağlayan araçlardır. İnsanların elinde likit olarak tuttuğu nakdi bir yatırım aracına yatırıp karlı mı zararlı mı çıkacağını bilmesi oldukça güçtür. Bazen para kaybı gibi mağduriyetler yaşanır. Bazen ve çoğunlukla para kazanma gibi sevinçler de yaşanır.
Birçok yatırım aracı bulunur. Bunlardan bazıları ve en çok bilinenleri şunlardır:
-Altın,
-Döviz,
-Hisse senetleri,
-Mevduat ve birikim hesaplarıdır.
Öncelikle en çok para kazandıran ve en ünlü yatırım aracını inceledik. Altın, tüm dünyada olduğu gibi Türk insanının da çok sevdiği madenlerden biridir.
Paranızı altına yatırmanın avantajları ve getirileri:
Altın her zaman yükselmeyi amaçlayan bir madendir. Düşüşe geçtiği çok nadiren görülür. Bu düşüşler sizi çok fazla mağduriyete uğratmayacak dalgalanmalardır.
Paranızı altına yatırarak bilezik, künye, çeyrek, yarım, tam ya da cumhuriyet, gram altın alabilirsiniz. En büyük avantajı ise bu değerli madeni somut bir şekilde yanınızda taşıyabilir ve istediğiniz zaman bozdurabilirsiniz.
Mesela 2008 yılını örnek verelim. 2008 yılında çeyrek altın 50 lira civarındaydı. Eğer 50 liraya çeyrek aldıysanız şu an nakde çevirmeniz durumunda karınız 595 liraya yakın olacaktı.
Altından hemen sonra gelen en popüler yatırım aracı dövizdir. Dolara ve avroya birçok insan yatırım yapar. Bu yatırımların avantajları ise şunlardır:
-Döviz alımları ve satımları ülkemizde oldukça yaygın ve güvenilir bir şekilde devam ediyor.
-Hem birikim yapmanızı hem de alışverişlerinizde kullanmanızı sağlar.
-Döviz kurları düşükken döviz almak en mantıklısı olur. Kara geçmek için bazen uzun süre beklemek gerekse de en güvenilir yollardan biridir.
-Diğer en güvenilir ve popüler yollara aynı liste içinde bakalım:
-Hisse senetleri en riskli yatırım gruplarından biridir. Fakat kazanmanız durumunda diğer tüm yatırım araçlarından daha karlı olabilir. Fakat yapmanız gereken bir borsa uzmanıyla konuşup doğru bilgi almak olmalı.
-Mevduat ve birikim hesapları en güvenli yollardan biridir. Kazancınızın altına düşmek gibi bir problem yoktur. Ayrıca altın ya da dövizi bu hesaplara yatırma imkanınız da vardır.
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