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En çok öğrencinin olduğu illerde kiralar dudak uçuklatıyor! 17 bin 742 TL... Öğrenci şehir olarak bilinen Eskişehir'de de...

31.08.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de en çok öğrencinin olduğu 10 ildeki kiralık konut fiyatlarına yönelik araştırmadan çarpıcı sonuçlar geldi. Endeksa verilerine göre; öğrencilerin en fazla olduğu 10 il arasında en yüksek ortalama kira değeri 17 bin 742 TL ile 13 devlet üniversitesinin yer aldığı İstanbul'da kaydedildi. Öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir'de ise ortalama kiralar 9 bin 113 TL oldu.

En çok öğrencinin olduğu illerde kiralar dudak uçuklatıyor! 17 bin 742 TL... Öğrenci şehir olarak bilinen Eskişehir'de de...

Büyük veri analizi ve yapay zeka yöntemlerini kullanarak gayrimenkul değer hesabı sunan Endeksa, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Türkiye'de en fazla öğrencinin olduğu 10 ildeki kiralık konut fiyatlarına dair bir çalışma gerçekleştirdi.

İSTANBUL, ANTALYA, İZMİR'DE ORTALAMA KİRALAR

Haber Global'de yer alan habere göre; ortalama kira değeri 17 bin 742 TL olan İstanbul'dan sonra 16 bin 303 TL ortalama kirayla yabancı nüfusun da yoğun olarak yaşadığı Antalya geldi.

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İzmir ise 14 bin 820 TL'lik ortalama kirayla 3. sırada yer aldı.

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ESKİŞEHİR'DE KİRA FİYATLARI

Öte yandan Eskişehir de öğrenci nüfusunun en yoğun olduğu şehirlerden bir tanesi. Halk arasında 'öğrenci şehri' olarak da anılan ilde ortalama konut kira değeri 9 bin 113 TL oldu. Üç adet devlet üniversitesinin olduğu Eskişehir'de, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nin bulunduğu Tepebaşı ilçesinde ortalama kira değeri 6 bin 285 TL olarak belirlendi.

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Öğrenciler tarafından en çok tercih eidlen 10 il arasında Eskişehir'den sonra yer alan İstanbul'da 13 tane devlet üniversitesi bulunuyor. İstanbul'da ortalama konut kira değeri Ağustos 2023 itibarıyla 17 bin 742 TL oldu. Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi gibi üniversitelerin kampüslerinin de bulunduğu Beşiktaş ilçesinde ortama kira değeri ise 34 bin 169 TL ile İstanbul ortalamasının üzerinde yer aldı.

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