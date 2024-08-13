En çok yatırım alan ülkelerden biri Türkiye oldu: İlk 6 ayda 4 milyar doğrudan yatırım aldı

Merkez Bankası, Ödemeler Dengesi istatistiklerini açıklamasının ardından Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), 2024 yılının ilk altı ayına ilişkin Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni aktardı.

Uluslararası doğrudan yatırım (UDY), 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslayınca yüzde 5'lik bir düşüş olduğu görülürken; 2024'ün ilk altı ayında çekildiğinde, aynı dönem içindeki cari açığın yüzde 28'ine karşılık geldi.

268 MİLYAR DOLARI AŞTI

YASED'in açıklamasına göre, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen yatırımların 2 milyar 846 milyon dolar yatıırm sermayesi şeklinde gerçekleşirken; 1 milyar 535 milyon dolarını yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı, 754 milyon dolarını borçlanma araçları oluşturulduğu ifade edildi.

Aynı dönem içinde yatırım tasfiyelerinin 443 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle, yılın ilk 6 ayındaki toplam UDY girişi 4 milyar 692 milyon dolar oldu.

YÜZDE 23'LÜK PAY ALDI

2024'ün ilk altı ayında, toplam yatırım sermayesi girişleri 2 milyar 846 milyon dolar olurken 664 milyon dolarlık yatırım girişi ile "Toptan ve Perakende Ticaret" yüzde 23'lük pay aldı.

Finans faaliyetleri, aynı dönem içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 12'sini çekti. Sektörde gerçekleşen 346 milyon dolarlık yatırımın 274 milyon dolarlık kısmı bankacılık ve sigortacılık haricinde kalan diğer finansal hizmet faaliyetleri ile ilişkili olarak kaydedildi.

En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler yüzde 11'lik pay ile "ulaştırma ve depolama", yüzde 9'luk pay ile "bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı" ve yüzde 6'lık pay ile "madencilik ve taş ocakçılığı" oldu.

TÜRKİYE KAYITLARA GEÇTİ

Hollanda, ABD, Almanya, İrlanda, Norveç, Birleşik Krallık ve Türkiye'nin ilk altı ayda en çok yatırım sermayesi çektiği ülkeler olarak kayıtlara geçildiği ifade edildi.

2002-2023 dönemi toplamında yatırımların tarihsel olarak yüzde 59'unu gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, söz konusu dönemde yüzde 51'lik paya sahip oldu. 2002-2023 döneminin ikinci en büyük yatırımcısı olan AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri ise yılın aynı döneminde yüzde 21'lik pay aldı.

2024'ün ilk altı ayında ülkeler özelinde, Hollanda yüzde 20 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 13 ile ABD, yüzde 10 ile Almanya, yüzde 9 ile İrlanda, yüzde 8 ile Norveç ve Birleşik Krallık takip etti.

CEVDET YILMAZ AÇIKLADI: YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ SON AŞAMADA

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısının açılışında konuştu. Yılmaz özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek, katma değeri yüksek yatırımı önceleyen yatırım teşvik sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların son aşamada olduğunu bildirdi.

2025-2027 yıllarını kapsayacak OVP için istişarelerine başladıklarını belirten Yılmaz "Bu ay boyunca farklı sektörlerden paydaşlarımızla görüşmelerimiz devam edecek" dedi.

Yılmaz, enflasyonla mücadelenin en önemli politika hedeflerinden biri olduğunu belirterek "Bunu maliye politikası ve yapısal reformlarla destekleyeceğiz" yorumunu yaptı.

Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını açıkladığı bir döneme girildiğini belirten Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin de gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.