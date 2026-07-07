En çok yatırım çeken ülkeler belli oldu! Dünya sıralaması açıklandı

Küresel doğrudan yabancı yatırımlarda 2025 yılında yeniden artış görüldü. Yatırım akışları yıllık bazda yüzde 6 yükselerek 1,6 trilyon dolara ulaşırken, böylece iki yıl süren gerileme dönemi sona erdi. Ancak yatırımlardan elde edilen kalkınma fırsatları açısından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki fark devam etti.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) Dünya Yatırım Raporu 2026 yayımlandı. Raporda, küresel doğrudan yabancı yatırım hareketlerinde toparlanma yaşansa da ülkeler ve bölgeler arasında yatırım dağılımındaki dengesizliğin sürdüğüne dikkat çekildi.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ARTIŞ DAHA GÜÇLÜ OLDU

UNCTAD verilerine göre, dünya genelinde doğrudan yabancı yatırımlar 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 artarak 1,6 trilyon dolara yükseldi. Bu artış, küresel yatırım akışlarında yaşanan iki yıllık düşüş sürecinin sona ermesini sağladı.

Gelişmiş ekonomilere yönelen doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 11 artışla 723 milyar dolara çıkarken, gelişmekte olan ülkelere yönelik yatırımlardaki yükseliş sınırlı kaldı. Bu ülke grubuna yapılan yatırımlar yalnızca yüzde 2 artarak 901 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Doğrudan yabancı yatırımlar, gelişmekte olan ekonomiler açısından önemli bir finansman kaynağı olmayı sürdürürken, yatırım akışlarındaki farklı büyüme oranlarının bölgesel kalkınma üzerinde etkili olduğu belirtildi.

ABD EN FAZLA YATIRIM ÇEKEN ÜLKE OLDU

Rapora göre, aralarında gelişmekte olan ekonomilerin de bulunduğu 20 ülke, küresel doğrudan yabancı yatırımların yüzde 80'ini aldı.

ABD, 277 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımla 2025 yılında dünyanın en fazla yatırım çeken ülkesi oldu. ABD'yi 151 milyar dolarla Singapur, 116 milyar dolarla Hong Kong, 105 milyar dolarla Çin ve 77 milyar dolarla Brezilya takip etti.

En fazla yatırım alan ülkeler sıralamasında bu ülkelerin ardından İngiltere, Almanya, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Meksika, Hindistan, Avustralya, Suudi Arabistan, İsveç, İsrail, Rusya, Fransa, Endonezya, Vietnam ve İspanya yer aldı.

VERİ MERKEZLERİ YATIRIMLARDA ÖNE ÇIKTI

Doğrudan yabancı yatırımların sektörlere göre dağılımında veri merkezleri ilk sırada yer aldı. Yapay zeka teknolojileri, enerji yatırımları ve değişen ticaret politikaları, küresel yatırım tercihlerini yeniden şekillendirdi.

Yapay zeka altyapısı, yarı iletkenler, kritik mineraller ve enerji dönüşümü teknolojileri, küresel sıfırdan yatırımların yüzde 44'ünü oluşturdu. Bu oran 2020 yılında yüzde 16 seviyesindeydi.

Veri merkezlerine yönelik doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl 235 milyar dolar olarak gerçekleşirken, petrol ve gaz sektöründeki yatırım hacmi 38 milyar dolar, yarı iletkenler sektöründeki yatırım hacmi ise 13 milyar dolar oldu.

UNCTAD, doğrudan yabancı yatırımların 2026 görünümünün ise zorlu olmaya devam ettiğini bildirdi. Ticaret politikalarındaki belirsizlikler, jeopolitik riskler, yüksek finansman maliyetleri ve küresel ekonomik parçalanmanın yatırım kararları üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır