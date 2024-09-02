En çok zam onlara geldi... Buzdolabının içi daha da ateş pahası! Gıda enflasyonunda dikkat çeken artış

TEPAV Gıda Fiyat Endeksi Ağustos 2024 verileri açıklandı. Buna göre, 1-31 Ağustos 2024 döneminde aylık gıda enflasyon oranı yüzde 1,46 olarak hesaplandı.

TEPAV'dan yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayında fiyatı en çok düşen ürünlerde taze meyve ve sebzeler bulunurken sakatatta da fiyat düşüşleri gerçekleşti. Kıvırcık, maydanoz, sarımsak gibi sebzeler ile toz şeker, buğday unu, reçel gibi ürünlerde ise bir önceki aya göre yüksek fiyat artışları gözlendi.

1-31 Ağustos 2024 dönemi için 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla diğer kuruluşlar tarafından hesaplanan gıda enflasyonu Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 0,19, İTO ücretliler geçinme endeksi ile ise yüzde 0,51 olarak kaydedildi. TÜİK, CEFIS ve ENAG tarafından henüz veri açıklanmadı.

TEGE ile on iki aylık birikimli gıda enflasyonu yüzde 57,13 hesaplanırken Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 58,77, İTO Ücretliler Geçinme Endeksi (ÜGE) ile ise yüzde 57,97 olarak ölçüldü.

Yıl başından itibaren birikimli gıda enflasyonuna bakıldığında, TEGE ile yüzde 28,85, ÜGE (İTO) ile yüzde32,74, Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 33,53 olarak hesaplandı.