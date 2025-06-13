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En düşük emekli aylığı 35 bin TL olabilir! Gözler SGK'nın alacağı karara çevrildi, son çare mahkeme olacak...

Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, emeklilere seyyanen zam için mahkemeye başvurdu. Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, seyyanen zammın bugünkü karşılığının yaklaşık 20 bin lira olduğunu, ödemenin yapılması halinde en düşük emekli aylığının 35 bin liraya çıkacağını söyledi.

En düşük emekli aylığı 35 bin TL olabilir! Gözler SGK'nın alacağı karara çevrildi, son çare mahkeme olacak...
Ezgi Sivritepe

Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, 2023 yılında memura verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de verilmesi talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı başvuruda bulunmuştu. Çilesiz, 15 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'yle görevde olan memurlara 8 bin 77 lira seyyanen zam yapıldığını belirterek şu talepte bulundu:

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“Yasa gereği görevde olan memurlar ile emekli olan memurların ücret artışları birbirine paralel ve örtüşük gitmektedir. Sadece görevde olan memurlara seyyanen zam yapılıp memur emeklilerine verilmemesi açıkça hukuka aykırıdır. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun emredici hükmü, Anayasa’nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesi gereğince memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklilerine de uygulanması gerekmektedir. Başvuru tarihinden geriye doğru 60 günlük süre dahil, emekli maaşıma 8 bin 77 TL seyyanen zammın güncellenerek faizi ile birlikte ödenmesini talep ederiz.”

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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 35 BİN TL OLABİLİR

Davaya ilişkin bilgi veren Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, seyyanen verilen zammın her 6 ayda bir katsayı oranında artırıldığını, dolayısıyla bu tutarın 20 bin lira civarına ulaştığını söyledi. SGK’nın Çilesiz’in talebini kabul edip seyyanen zam bugün itibarıyla emekli aylığına eklemesi halinde bunun tüm emeklilere zam yolunu açacağını belirten Gündoğan, aksi durumda dava açıp haklarını mahkemede arayacaklarını söyledi. Gündoğan, seyyanen zammın mahkemece karara bağlanması halinde en düşük emekli aylığının 35 bin liranın üzerine çıkacağını belirtti.
Kaynak: Sözcü

Hissenet
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Yargıtay sgk mahkeme en düşük emekli maaşı
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