En düşük emekli aylığı Genel Kurul'da kabul edildi: 20 bin TL oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren madde kabul edildi.

En düşük emekli aylığı Genel Kurul'da kabul edildi: 20 bin TL oldu

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da en düşük emekli aylığı ile ilgili madde üzerine görüşmeler sürerken muhalefetin talebi üzerine yoklama talep edildi. Yoklama esnasında Genel Kurul salonunda bulunmayan milletvekilleri adına Başkanlık Divanı'na pusula gönderilmesi üzerine gerginlik yaşandı. Muhalefet milletvekilleri Başkanlık Divanı sıraları önünde toplanırken Meclis Başkanvekili Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Adan, yapılan işlemi saygısızlık olarak niteledi ve eylemin TBMM'ye karşı yapıldığını ifade etti. Ardından teklifin maddeleri üzerine görüşmelere devam edildi. Genel Kurul'da kabul edilen maddelere göre; Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararı doğrultusunda, 'Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ile staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar, birden fazla uyarma veya kınama cezası almış olanlara aylıktan kesme cezası verilecek. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar ise ilişkileri kesilecek ve Kamu Personel Bilgi Sistemi'nin bulunduğu kuruma bildirilecek. Bu hükümlere göre, sağlık nedenleri hariç ilişikleri kesilenler 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınmayacak.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI SKUTER İŞLETMECİLİĞİNİ DENETLEYEBİLECEK

Öte taraftan teklifle devlet memurlarının disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde zamanaşımı süresi düzenleniyor. Buna göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak. Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde, kararın idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi içerisinde, zamanaşımı süresinin dolması veya 3 aydan daha az süre kalması halinde en geç 4 ay içerisinde karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden disiplin cezası tesis edilebilecek. Ayrıca teklifle, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın görevlerine ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna göre Bakanlık, paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği faaliyetinde bulunanları denetlemek, aykırı görülen hususlarla ilgili sorumlular hakkında idari para cezasına dair tutanak düzenlemekle yetkili olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL'YE YÜKSELTİLİYOR

Diğer taraftan teklifle en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltilecek. Ayrıca işverenlere sunulan asgari ücret desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren bin liradan bin 270 liraya çıkarılıyor.

GENEL KURUL KAPANDI

Kanun teklifinin ilk bölümünde yer alan maddelerin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 22 Ocak'ta toplanmak üzere kapattı. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

