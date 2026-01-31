FİNANS

En düşük emekli aylığı için farkların ödeneceğin tarih belli oldu!

En düşük emekli aylığı yüzde 18,4 oranında zamlanarak 20 bin TL olarak güncellendi. En düşük emekli aylığı ile ilgili düzenleme ise Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milyonlarca emeklinin beklediği maaş farkı ödemelerinin ise ne zaman hesaplara aktarılacağı belli oldu. İşte detaylar…

Ezgi Sivritepe

Memur ve emekliler yeni yılda ne kadar zam alacaklarını 5 Ocak tarihinde öğrenmişti. Buna göre, SSK ve BağKur emeklileri yüzde 12,19; memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam almıştı. En düşük emekli aylığı ise 20 bin TL olarak güncellenmişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS’TEN GEÇTİ

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişikliğe gidildi. Kanunun ek 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “16.881” ibaresi “20.000” olarak değiştirildi.
ZAM FARKININ HESAPLARA YATIRALACAĞI TARİH AÇIKLANDI

En düşük emekli aylığı alan emekliler, Ocak ayı maaşlarını 16.881 TL olarak aldı. Bu sebeple SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3.119 TL'lik zam farkı yatırılması bekleniyordu.
Bugün yapılan açıklama ile en düşük emekli aylığındaki 3.119 TL'lik zam farkının 4 Şubat Çarşamba günü hesaplara yatırılacağı öğrenildi.

en düşük emekli maaşı
