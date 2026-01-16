FİNANS

En düşük emekli aylığı ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarını ne zaman alacak? Ödeme takviminde son durum

En düşük emekli aylığının 20 bin TL oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 oranında zam alırken memur emeklileri yüzde 18,60 oranında zammı hak etti. Milyonların maaş zam oranları belli olduktan sonra gözler banka hesaplarına çevrildi. Peki, maaş farkları ne zaman hesaplara yatırılacak? Zam sonrası hesaplara kaç TL yatacak? İşte detaylar...

En düşük emekli aylığı ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarını ne zaman alacak? Ödeme takviminde son durum
Ezgi Sivritepe

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında artış, memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam aldı. En düşük emekli aylığı ise 20 bin TL oldu. TÜİK'in enflasyon verisini açıklamasından sonra milyonlarca emekli maaşını öğrenirken en düşük emekli aylığı için de Meclis'te düzenleme yapıldı.
Zamlı emekli maaşının ne zaman yatacağı ve hangi emeklinin ne kadar ödeme alacağı merak konusu oldu.

En düşük emekli aylığı ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarını ne zaman alacak? Ödeme takviminde son durum 1

17'SİNE KADAR YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17'si ila 26'sı arasında banka veya PTT hesaplarına yatırılıyor. Yasanın 17'sinde ödenecek olan maaş gününe yetiştirilmesi bekleniyor. Yetiştirilmediği takdirde en düşük maaş yine 16.881 TL olarak ödenecek. Kök maaşı 17 bin 827 TL'den fazla olanlara ise yüzde 12.19 zamlık kısım yatırılacak.

En düşük emekli aylığı ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarını ne zaman alacak? Ödeme takviminde son durum 2

Zamlı maaşlar ise bakanlık tarafından duyurulacak takvim ile ödenecek. Maaş farklarının yatırılması ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulan tarihlerde hesaba geçiyor.

En düşük emekli aylığı ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarını ne zaman alacak? Ödeme takviminde son durum 3

ÖDEME TAKVİMİ TABLOSU

Tahsis numarasının son hanesine göre SSK ve Bağ-Kur ödeme takvimi şu şekilde:

4A (SSK) emekli maaşı ödeme günleri

  • Tahsis numarasının son rakamı 9: 17 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 7: 18 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 5: 19 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 3: 20 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 1: 21 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 8: 22 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 6: 23 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 4: 24 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 2: 25 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 0: 26 Ocak

En düşük emekli aylığı ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarını ne zaman alacak? Ödeme takviminde son durum 4

4B (Bağ-Kur) emekli maaşı ödeme günleri

  • Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5: 25 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 3, 1: 26 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 8, 6, 4: 27 Ocak
  • Tahsis numarasının son rakamı 2, 0: 28 Ocak

En düşük emekli aylığı ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarını ne zaman alacak? Ödeme takviminde son durum 5

4C (Emekli Sandığı) maaş ödeme günleri
Memur emeklisi yani emekli sandığı mensupları için maaşlar, doğum tarihine göre farklı günlerde yatırılıyor.

  • 00–40 doğumlular: Ayın 1. günü
  • 41–46 doğumlular: Ayın 2. günü
  • 47–49 doğumlular: Ayın 3. günü
  • 50–53 doğumlular: Ayın 4. günü
  • 54–99 doğumlular: Ayın 5. günü
