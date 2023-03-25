En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu, gözler asgari ücrete çevrildi! Kulislerde bu rakam konuşuluyor: Seçim öncesi...

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselmesi ile birlikte asgari ücretlinin de ara zam beklentisi arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete zammı Aralık ayında duyururken Mayıs ayına işaret etmiş ve 'Beklenmedik gelişmeler olursa değerlendiririz' demişti. Şimdi asgari ücrete ara bir zammın yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM

Beklenti arttı, tahminler hızlandı. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılması sonrasında gözler asgari ücrete çevrildi. Kulislerden alınan son bilgilere seçim öncesi asgari ücret 10 bin TL'nin üzerine çıkabilir. Vatandaşlar asgari ücretin en az 15-20 bin TL olması gerektiğini belirtti.

Show Haber'in haberine göre en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'idi. Yüzde 36,4 artışla 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesi kararı alındı. En güçlü beklenti asgari ücretin seçim öncesinde 10 bin TL'ye çıkması yönünde. Ancak bazı tahminlere göre asgari ücrete de en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı kadar artış yapılabilir. Bu da asgari ücretin 11 bin 500 olması anlamına geliyor.

ERDOĞAN O TARİHİ İŞARET ETMİŞTİ

Milyonlarca kişi asgari ücrette yeni bir artış olacak mı sorusuna yanıt ararken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında son asgari ücreti açıklarken Mayıs'ı işaret ederek 'Beklenmedik bir durumla karşılaşırsak asgari ücrette yeni bir düzenleme daha yapabiliriz' demişti.



